В закон внесут поправки, способствующие ресоциализации заключенных

По словам председателя комиссии Хельо Пикхоф, учитывая развитие общества, будет целесообразным перейти на цифровое делопроизводство в тюрьмах и расширить возможности заключенных заниматься деятельностью, позволяющей им вернуться в общество. „Законопроект позволит заключенным больше пользоваться интернетом, но по-прежнему в рамках ограниченного количества проверенных сайтов. Кроме того, во время краткосрочных выездов заключенные смогут пользоваться мобильным телефоном с предустановленными настройками и определенными ограничениями. Аналогичное разрешение будет действовать и в отношении заключенных тюрем открытого типа. Законопроект также позволит заключенным проводить краткосрочные встречи, например, посредством видеомоста“, – сказала она.

По словам заместителя председателя комиссии Марека Юргенсона, законопроект сократит максимальный срок наказания в виде помещения в карцер. Таким образом положения закона будут приведены в соответствие с международными рекомендациями. „Для разрешения возникших на практике проблем законопроект предусматривает возможность удержания подлежащих взысканию требований из средств, поступающих на счет заключенного. В случае лиц, находящихся под уголовным надзором, документ об определении степени опьянения подлежит прямому исполнению. Это поможет сократить бесполезную рабочую нагрузку. На данный момент для подтверждения наличия такого документа необходимо отдельное гражданское судебное производство“, – сказал заместитель председателя.

По словам участников заседания, законопроект вводит разумный срок между двумя наказаниями в виде помещения в карцер. Он должен составлять не менее двух суток. В связи с расширением права на использование интернета участники заседания отметили, что заключенные и в дальнейшем смогут посещать ограниченное число интернет-сайтов. Цель законопроекта – предоставить им доступ, например, к своему электронному делу.