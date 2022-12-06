МНЕНИЕ | Коваленко-Кылварт: качество образования правящую коалицию не интересует

В первом чтении нам не хватило голосов, чтобы отклонить этот законопроект, так как все остальные парламентские партии – социал-демократы, EKRE, реформисты и „Отечество“, поддержали переход. Так как принятие инициативы в ее нынешнем виде ставит под угрозу всю систему образования и поэтому неприемлемо для центристов, то мы предложили отклонить законопроект и во втором чтении. В качестве альтернативы мы подготовили пакет содержательных поправок. Цель поправок состояла в том, чтобы указать на все болевые точки законопроекта и максимально смягчить негативные последствия реформы образования.



Нельзя ставить язык обучения во главу угла, когда речь идет об образовании. Несложно догадаться, что такой подход отрицательно скажется на качестве преподавания как в русских, так и в эстонских школах. Потребности и способности детей – совершенно разные, и подобное политическое решение может плохо отразиться на их развитии. К сожалению, вчерашняя многочасовая дискуссия в зале парламента и отклонение представленных нами поправок заставили в очередной раз убедиться – никто не хочет вникать в суть проблемы, в содержание законопроекта, попытаться спрогнозировать, чем может обернуться его принятие. Качество образования, увы, никого не интересует – все обсуждение в зале было сведено лишь к лозунгам.

