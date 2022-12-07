Футбол
07.12.2022, 09:14

Вместо поля на нары: футболиста приговорили с шести годам тюрьмы за групповое изнасилование

 
ФОТО: IMAGO | Scanpix

Футболист „Дженоа“ Маноло Портанова приговорен к шести годам тюремного заключения по делу о групповом изнасиловании. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Суд также установил предварительную сумму компенсации для потерпевшей в размере €100 тыс.

22-летний футболист и еще трое обвиняемых, одному из которых было меньше 18 лет на момент преступления, обвинялись в изнасиловании, которое произошло в ночь на 30 мая 2021 года в квартире в центре Сиены. Потерпевшей является 21-летняя девушка.

Дадя Портановы Аллесиб Лангелла также был приговорен к шести годам тюрьмы. Приговоры двум другим участникам изнасилования будет объявлены позднее.

После 10 месяца расследования прокуратура вынесла обвинительное заключение. Суд начался 7 июня.

Портанова является воспитанником „Лацио“, выступал за „Ювентус“, в „Дженоа“ полузащитник перешел в январе 2021 года за €10 млн.

В нынешнем сезоне Портанова провел за „Дженоа“ (выступает во втором дивизионе чемпионата Италии) 13 матчей и забил один гол.

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