Венгрия наложила в ЕС вето на пакет помощи Украине в 18 млрд евро

„Очень жаль, что сегодня мы не приняли решения о необходимой финансовой помощи для Украины, что мы не можем выразить свою солидарность с ней финансово. Ответственность за это несет Венгрия“, - сказал он.

Теперь перед Советом ЕС стоит задача, как можно быстрее договориться, чтобы получить возможность задействовать для помощи Украине необходимые ей средства, которые 26 стран-членов уже согласовали с Еврокомиссией, указал Линднер.

Линднер: „Скидок из-за оппортунизма“ для Венгрии быть не должно

Что касается Венгрии, то государства ЕС попросили Еврокомиссию дать оценку актуальным событиям в этой стране с точки зрения верховенства права. „Вопрос о верховенстве права и наших общих европейских ценностях имеет огромное значение для внутреннего и внешнего авторитета ЕС. Здесь не должно быть скидок из-за оппортунизма“, - подчеркнул министр финансов Германии.

Будапешт реализовал свою угрозу выступить против финансовой поддержки Украины на совете министров финансов Евросоюза в Брюсселе. Это одна из нескольких инициатив ЕС, на которые наложила вето Венгрия, поскольку ей грозит блокирование 13 миллиардов евро из фондов ЕС из-за коррупции и недостаточного обеспечения независимости судебной системы.

У стран ЕС есть время до 19 декабря, чтобы поддержать, отклонить или изменить содержание предложения Еврокомиссии о предоставлении финансовой помощи Украине на сумму 18 млрд евро.