МНЕНИЕ | Главред „Дождя“ о запрете вещания в Латвии: решение абсурдно и не имеет ничего общего со здравым смыслом

Несомненно, сегодняшнее решение абсурдно и не имеет ничего общего со здравым смыслом. Господин [Ивар] Аболиньш, председатель совета по электронным медиа, утверждает, что фразы Алексея Коростелева наносят угрозу национальной безопасности Латвии, и добавляет: „Мы убеждены, что „Дождь“ не осознает важность и серьезность этих нарушений“.

Когда тебя отключают от эфира по надуманным поводам в первый раз, это воспринимается как трагедия. Когда тебя спустя восемь лет называют „угрозой национальной безопасности Латвии“, это уже воспринимается как фарс. Я читал в книжках, что на Западе существует состязательность сторон. Я читал, что обвиняемая сторона имеет право привести свои аргументы в ответ на обвинение. Была ли такая возможность у телеканала „Дождь“ сегодня? Нет, ее не было. На 30-минутное заседание Совета по электронным медиа представителя „Дождя“ не пригласили. По итогам 30-минутного заседания появилось 14-страничное решение. Навыкам скорописания уважаемых членов уважаемого Совета по электронным медиа можно только позавидовать.

Телеканал „Дождь“ может быть временно недоступен в кабельных сетях с 8 декабря. Мы продолжим вещать в ютьюбе, где только в России нас ежемесячно смотрят более 13 миллионов человек.

Должен сказать, что происходящее — это занятный флэшбек. Я хорошо помню, как восемь с половиной лет назад сообщал в эфире „Дождя“ об отключении телеканала из кабельных сетей в Российской Федерации. Сегодня, спустя восемь с половиной лет, я сообщаю о том же, но уже находясь в Латвии, куда наша команда была вынуждена перебраться из-за невозможности работать в Российской Федерации в условиях военной цензуры, из-за своей антивоенной позиции, из-за неприятия войны, которую Российская Федерация ведет против Украины.

Довольно прискорбно, что вместо рассказа о происходящих ежедневно и ежечасно важных новостях приходится который день подряд начинать выпуск с новостей о себе, о телеканале „Дождь“, но что поделать.

Однако каким еще может быть осознание важности и серьезности случившегося в эфире, если не увольнение сотрудника, допустившего недопустимое высказывание? И неоднократно подтвержденная позиция. Эти слова были неправдой. Давайте я еще раз повторю, мне не сложно. Высказывание в эфире Алексея Коростелева не отражает позицию канала, оно является неправдой, и за эту фразу Алексей Коростелев понес единственно возможную ответственность — прекращение сотрудничества с телеканалом. Увольнение в данном случае равно подтверждению недопустимости подобных высказываний в эфире и равно отказу телеканала от даже намека на солидаризацию с подобными высказываниями.

Я могу долго рассуждать об аргументах совета по электронным медиа. Например, о том, что, как утверждал председатель совета господин Аболиньш, телеканал „Дождь“ неоднократно публиковал карту России с Крымом в составе России в своих прогнозах погоды. Проблема только в том, что передача „Прогноз погоды“ закрылась на „Дожде“ еще в 2014 году, если мне не изменяет память, еще даже до аннексии Крыма.

Можно порассуждать о выявленном нарушении в словосочетании „наша армия“, адресованном российской аудитории. Наша армия совершает военные преступления. Не армия планеты Альфа Центавра, а наша — граждан Российской Федерации — армия совершает военные преступления. По данным украинских властей, 40 тысяч военных преступлений с 24 февраля. Где тут можно найти глорификацию?

Ладно, на самом деле все это уже пена. Телеканал „Дождь“ найдет возможность, откуда и как продолжать работать. Что не пена, так это репутация телеканала „Дождь“, которую все его журналисты создавали на протяжении 12 лет и которую сегодня многие пытаются разрушить. Но мы не позволим разрушить репутацию телеканала „Дождь“.

Телеканал „Дождь“ всегда выступал, выступает и будет выступать против незаконной аннексии Крыма, против вторжения Российской Федерации в Украину, всегда будет делать все возможное для того, чтобы правда об этом была донесена до как можно большего количества людей в Российской Федерации и за ее пределами. И этого, я абсолютно убежден, мы в этом убеждены, этого мы добьемся. Невзирая на сегодняшнее решение латвийского регулятора, мы продолжим профессионально работать, делая выводы из допущенных в эфире ошибок, как мы делали всегда, и без продиктованных политической конъюнктурой решений совета по электронным медиа.