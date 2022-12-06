Оппозиционер Яшин в зале суда обратился к Путину: вы, наверное, сами понимаете, какую ошибку совершили 24 февраля(2)
Оппозиционный политик Илья Яшин, которому завтра, 7 декабря, будет вынесен приговор по делу „о фейках в адрес российской армии“, использовал последнее слово, чтобы обратиться не только к суду, но и к президенту РФ Владимиру Путину.
„Владимир Владимирович!
Глядя на последствия этой чудовищной войны, вы, наверное, сами уже понимаете, какую тяжелую ошибку совершили 24 февраля. Нашу армию не встречают цветами. Нас называют карателями и оккупантами. С вашим именем теперь прочно ассоциируются слова „смерть“ и „разрушения“.
Вы принесли страшную беду украинскому народу, который, наверное, никогда нас не простит. Но ведь вы ведете войну не только с украинцами, но и со своими соотечественниками.
Вы отправляете в пекло боев сотни тысяч россиян, многие из которых никогда уже не вернутся домой, превратившись в прах. Многие останутся калеками и сойдут с ума от увиденного и пережитого. Для вас это просто статистика потерь, цифры в столбиках. А для множества семей — это невыносимая боль утраты мужей, отцов и сыновей.
Вы лишаете россиян своего дома.
Сотни тысяч наших сограждан покинули Родину, потому что не хотят убивать и быть убитыми. Люди бегут от вас, господин президент. Неужели вы этого не замечаете?
Вы подрываете основу нашей экономической безопасности. Переводя промышленность на военные рельсы, вы поворачиваете нашу страну вспять. В приоритете снова танки и пушки, а наши реалии снова — нищета и бесправие. Разве вы забыли, что такая политика уже приводила нашу страну к развалу?
Пусть мои слова прозвучат гласом вопиющего в пустыне, но я призываю вас, Владимир Владимирович, немедленно остановить это безумие. Необходимо признать политику в отношении Украины ошибочной, вывести войска с ее территории и перейти к дипломатическому урегулированию конфликта.
Помните, что каждый новый день войны — это новые жертвы. Хватит“, - сказал Яшин.
Полностью текст обращения распространяется в российских интернет-пабликах.