06.12.2022, 15:20
Председателем парламентской комиссии по гособороне остается Раймонд Кальюлайд
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня комиссия Рийгикогу по государственной обороне вновь избрала Раймонда Кальюлайда (Социал-демократическая партия )председателем; заместителем председателя остается Лео Куннас (EKRE).
Внеочередные выборы председателя и заместителя председателя прошли в связи с заявлением Лео Куннаса об уходе с должности, которое он представил комиссии на прошедшем вчера заседании. Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, председатель и заместитель председателя комиссии избираются одновременно.
Помимо Кальюлайда и Куннаса, членами комиссии по государственной обороне также являются Хейки Хепнер, Антс Лаанеотс, Калле Лаанет, Алар Ланеман, Аннели Отт, Мати Райдма и Эрки Сависаар.