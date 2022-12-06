Председателем парламентской комиссии по гособороне остается Раймонд Кальюлайд

Внеочередные выборы председателя и заместителя председателя прошли в связи с заявлением Лео Куннаса об уходе с должности, которое он представил комиссии на прошедшем вчера заседании. Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, председатель и заместитель председателя комиссии избираются одновременно.