Выбран новый директор Линнамяэского русского лицея

„Если в рамках первого конкурса (он был объявлен летом, но не принес результата) комиссия не сумела выбрать человека, который мог бы возглавить лицей, то повторный конкурс оказался гораздо успешнее. Члены комиссии говорили, что на этот раз было из кого выбирать“, - сказал курирующий сферу образования вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев

„Поскольку Наталья Самойлова сама много лет работает в этой школе, то, надеюсь, она сумеет взять все лучшее, созданное за эти годы, и добавить к этому новые веяния“, - отметил Белобровцев.

Ранее Наталья Самойлова в том числе работала в нарвской Кренгольмской гимназии, где преподавала эстонский язык и была завучем.

Предыдущий руководитель Линнамяэского русского лицея Сергей Гаранжа в конце мая сообщил о своем решении уйти в отставку.