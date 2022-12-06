Tallinna Vesi переходит на водомеры с дистанционным считыванием. Первые клиенты получат новые счетчики уже до конца года!

По словам руководителя по качеству воды AS Tallinna Vesi Кристийны Соовик, предприятие начало установку счетчиков с дистанционным считыванием, исходя из плана регулярной проверки водомеров. Это означает, что клиенты, последняя проверка у которых проводилась пять лет назад, получат новые счетчики первыми. Чтобы поменять счетчик клиентам не нужно ничего делать самостоятельно – Tallinna Vesi свяжется с ними и согласует время замены. Замена водомера для клиентов бесплатна.

Переход на дистанционно считываемые водомеры будет происходить постепенно в соответствии с планом поставки компании Telia, выигравшей тендер на поставку смарт-счетчиков. В Таллинне у Tallinna Vesi 24 000 договорных клиентов, и самое позднее к 2026 году все их водомеры будут заменены на дистанционно считываемые.

Установка первых смарт-счетчиков началась летом, но из-за мирового дефицита чипов возникли трудности с поставками, и первая крупная партия новых счетчиков прибыла в Эстонию в конце ноября. „Чтобы поменять счетчики как можно быстрее, до конца 2022 года мы будем устанавливать их даже в выходные дни“, - добавила Соовик.

Дистанционно считываемые счетчики воды работают с использованием технологии мобильной связи. Смарт-счетчик самостоятельно собирает данные о потреблении воды клиентом и автоматически передает их Tallinna Vesi. Основными преимуществами такого счетчика являются скорость и точность передачи данных, а также безопасность и надежность. Помимо данных о потреблении, смарт-счетчик также передает информацию о неисправностях и об использовании воды ненадлежащим образом.

В 2021 году компания Tallinna Vesi провела пилотный проект, чтобы найти наиболее надежное решение для перехода на дистанционно считываемые счетчики. В рамках пилотного проекта было выбрано самое современное NBIoT-решение, которое отличается низким энергопотреблением и работает на очень большой территории. Оно не требует от предприятия отдельных инвестиций в развитие сети – счетчик использует сеть Telia.