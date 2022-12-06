Таллинн выделит на спорт в 2023 году 32 млн евро

Расходы на деятельность в этой сфере составят 20,3 млн евро, инвестиции – 11,4 млн евро, что в общей сложности на три миллиона больше, чем в текущем году.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, Таллинн вне всяких сомнений является центром спортивной жизни в стране, к тому же в 2025 году город будет носить титул Спортивной столицы Европы, поэтому Таллинн будет последовательно заниматься развитием этой сферы. „В Таллинне проходит множество соревнований на высоком уровне, в различных клубах тренируются тысячи молодых спортсменов, десятки тысяч человек занимаются оздоровительным спортом. Несмотря на это, мы хотим создать больше возможностей для ведения активного образа жизни, чтобы еще больше мотивировать людей позаботиться о своем здоровье, а также сделать движение повседневной привычкой. И хотя уже сейчас чуть больше половины горожан ведет активный образ жизни и двигается каждый день, долгосрочная цель - поднять этот показатель до 65% к 2035 году“, - пояснил Белобровцев.

Для достижения поставленных целей в сотрудничестве государства и местных спортивных организаций будет осуществляться развитие и поддержка организованной спортивной деятельности как на любительском, так и на профессиональном уровне. Таким образом, поддержка будет оказана различным спортивным проектам и объединениям, частным спортивным базам, международным спортивным соревнованиям, которые обогащают спортивную жизнь Таллинна. Одновременно с этим внимание будет направлено на движение для поддержания здорового образа жизни, продолжится поддержка занятий спортом для детей и молодежи на любительском и профессиональном уровне, а также проведение различных мероприятий и кампаний, направленных на повышение осознанности среди молодежи.