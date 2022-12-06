Таллинн выделит на спорт в 2023 году 32 млн евро
Согласно проекту городского бюджета на следующий год, в сфере спорта внимание будет сосредоточено на создании в городе условий для занятий спортом и активного движения, также бюджет поддержит проведение различных спортивных проектов и международных соревнований.
Расходы на деятельность в этой сфере составят 20,3 млн евро, инвестиции – 11,4 млн евро, что в общей сложности на три миллиона больше, чем в текущем году.
По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, Таллинн вне всяких сомнений является центром спортивной жизни в стране, к тому же в 2025 году город будет носить титул Спортивной столицы Европы, поэтому Таллинн будет последовательно заниматься развитием этой сферы. „В Таллинне проходит множество соревнований на высоком уровне, в различных клубах тренируются тысячи молодых спортсменов, десятки тысяч человек занимаются оздоровительным спортом. Несмотря на это, мы хотим создать больше возможностей для ведения активного образа жизни, чтобы еще больше мотивировать людей позаботиться о своем здоровье, а также сделать движение повседневной привычкой. И хотя уже сейчас чуть больше половины горожан ведет активный образ жизни и двигается каждый день, долгосрочная цель - поднять этот показатель до 65% к 2035 году“, - пояснил Белобровцев.
Для достижения поставленных целей в сотрудничестве государства и местных спортивных организаций будет осуществляться развитие и поддержка организованной спортивной деятельности как на любительском, так и на профессиональном уровне. Таким образом, поддержка будет оказана различным спортивным проектам и объединениям, частным спортивным базам, международным спортивным соревнованиям, которые обогащают спортивную жизнь Таллинна. Одновременно с этим внимание будет направлено на движение для поддержания здорового образа жизни, продолжится поддержка занятий спортом для детей и молодежи на любительском и профессиональном уровне, а также проведение различных мероприятий и кампаний, направленных на повышение осознанности среди молодежи.
„Крупнейшей инвестицией в сфере спорта в следующем году является комплексная реновация Таллиннского спортхолла, которая была начата в этом году. Спортхолл должен быть построен к осеннему сезону 2023 года, на эти цели планируется выделить около 7,5 млн евро. Также продолжится поэтапное приведение в порядок стадиона в Кадриорге, который через несколько лет отметит свое столетие. В бюджете на следующий год на проектировочные работы и установку освещения планируется выделить миллион евро“, - добавил вице-мэр.
Кроме того, в следующем году на улице Пунане будет построен футбольный холл, на это запланирован 1,1 млн евро. В Кристийнеском доме спорта пройдут фасадные работы и утепление, на эти цели предусмотрено выделить полмиллиона евро. Также начнется проектирование строительства пристройки спортивного центра Сыле, в результате в будущем улучшится логика перемещения по центру, будет расширено фойе, также будут построены необходимые санитарные помещения. На проектировочные работы предусматривается выделение 170 000 евро. В Нымме на месте амортизированной площадки для экстремальных видов спорта „Ильмаризе“ планируется построить новую, на проектирование и первый этап работ планируется выделить 200 000 евро.
На обслуживание и расширение городских спортивных дорожек в 2023 году предусматривается выделение 550 000 евро. Резервный ремонтный фонд спортивных учреждений должен составить 390 000 евро, за счет чего возможно провести небольшие работы в нескольких спортивных учреждениях.
Бюджет Таллинна на 2023 год должен быть утвержден горсобранием. Таллиннская городская управа направила в городское собрание проект городского бюджета на 2023 год объемом 1,14 млрд евро, что на 66,5 млн евро, то есть на 6,2% превышает уточненный объем бюджета на 2022 год.