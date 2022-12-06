„Их позиция — антивоенная и проукраинская“. Подоляк прокомментировал аннулирование лицензии „Дождя“

Отвечая на вопрос о том, продолжит ли Подоляк давать комментарии телеканалу „Дождь“, советник главы офиса президента Украины ответил: „Я считаю, что должен выступать везде, потому что если ты оставляешь площадку, то ты оставляешь ее людям, которые будут представлять другую позицию. На мой взгляд, Украине важно на всех площадках расставлять акценты, это фундаментальная вещь“.

Действия „Дождя“ после вызвавших скандал слов ведущего Алексея Коростелева по мнению Подоляка были „внятными“. „И госпожа [глава информационной службы Екатерина] Котрикадзе, и господин [главный редактор Тихон] Дзядко заняли достаточно внятную позицию, четко расставили акценты, приняли надлежащие решения (в том числе управленческие). Мне кажется, что в принципе они объяснили свою позицию, и она абсолютно точно является антивоенной и проукраинской“.

Вместе с тем, подчеркнул Подоляк, скандал вокруг „Дождя“ должен напомнить всем публичным спикерам о том, что в условиях войны необходимо быть „чрезвычайно аккуратным и щепетильным“ в высказываниях. „Здесь нельзя что-то сказать и отмахнуться рукой, это очень важно. Внутренний цензор должен быть у каждого из нас“, — отметил он.