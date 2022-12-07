Это Рождество будет другим. Как повысить чувство безопасности для всех нас?
В этом году безопасность важнее для людей, чем когда-либо прежде, и ясно, что одна компания не может решить все проблемы физического мира, остановить агрессию или предотвратить вирусы. Однако Telia может использовать свое лидерство, чтобы поощрять людей и создавать ощущение безопасности в цифровом пространстве.
Рождественская кампания Telia в этом году рассказывает эмоциональную и метафорическую историю о важности интернета в нашей повседневной жизни.
„В нашей рождественской кампании мы обращаем внимание людей на то, что в наши дни интернет может предложить нам почти безграничные возможности, будь то общение друг с другом, работа, учеба, игры, покупки или развлечения. В то же время, наряду со всеми этими приятными вещами, мы также должны все больше и больше принимать во внимание опасность, скрывающиеся в Интернете,“- говорит Хелена Хиис, представитель компании Telia.
„Поскольку Telia позволяет местным жителям постоянно оставаться на связи и побуждает их действовать в мире Интернета, мы также должны взять на себя ответственность за безопасное предоставление инструментов, оборудования и услуг, связанных с цифровым миром.“
По словам Хиис, роль Telia заключается в повышении осведомленности людей об опасностях в киберпространстве и обучении их предотвращению подобных ситуаций, даже для того, чтобы быть в безопасном контакте с близкими в период Рождества.
Всплеск преступности во время праздников
По словам Айгара Кяйса, начальника службы кибербезопасности Telia, к сожалению, праздничный сезон — это время, когда растет общая преступность — как в физическом, так и в цифровом мире, и особенно в трудные экономические времена.
„В преддверии праздников многие люди совершают рождественские покупки в Интернете, а мошенники и киберпреступники прекрасно знают, как оказаться в нужном месте в нужное время с фантастическими предложениями,“- отметил Кяйс.
По этой причине Telia напоминает людям, как важно думать о своих интернет-привычках и следить за ними.
„Как правило, все, что кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, обычно является мошенничеством. С течением времени различные кибератаки и мошенничества становятся умнее и точнее. Это означает, что мы также должны быть все более бдительными и осознавать угрозы в цифровом мире. В Telia у нас есть довольно хороший обзор различных схем и тенденций интернет-мошенничества, и мы стараемся предотвращать их попадание к нашим клиентам, но, к сожалению, мы не можем предотвратить все. Поэтому очень важно, чтобы поведение людей и компаний в сети было продуманным и достаточно осторожным,“- сказал Кяйс.
По словам Хелены Хиис, помимо безопасности важно донести мысль о том, что Telia — это не просто место, где можно купить новый телефон, компьютер или смарт-часы или подключиться к различным услугам.
„Для нас очень важно, чтобы Эстония была хорошим и безопасным местом для жизни, учебы и работы. Более безопасное цифровое общество — это наша миссия, ради которой мы работаем уже много лет, и которую мы продолжим делать в будущем,“- добавила Хелен Хиис.
По словам Хиис, компания предоставила своим клиентам ряд различных услуг по снижению рисков, будь то Telia Safe, Turvanet или страхование устройств. Помимо различных технологических услуг и решений, важную роль играют также совет специалиста и опыт. Будь то простые инструкции о том, как распознать мошеннические звонки и фишинговые электронные письма или как защитить свои данные при замене старого смарт-устройства.