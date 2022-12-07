Это Рождество будет другим. Как повысить чувство безопасности для всех нас?

Рождественская кампания Telia в этом году рассказывает эмоциональную и метафорическую историю о важности интернета в нашей повседневной жизни.

„В нашей рождественской кампании мы обращаем внимание людей на то, что в наши дни интернет может предложить нам почти безграничные возможности, будь то общение друг с другом, работа, учеба, игры, покупки или развлечения. В то же время, наряду со всеми этими приятными вещами, мы также должны все больше и больше принимать во внимание опасность, скрывающиеся в Интернете,“- говорит Хелена Хиис, представитель компании Telia.

„Поскольку Telia позволяет местным жителям постоянно оставаться на связи и побуждает их действовать в мире Интернета, мы также должны взять на себя ответственность за безопасное предоставление инструментов, оборудования и услуг, связанных с цифровым миром.“

По словам Хиис, роль Telia заключается в повышении осведомленности людей об опасностях в киберпространстве и обучении их предотвращению подобных ситуаций, даже для того, чтобы быть в безопасном контакте с близкими в период Рождества.

Всплеск преступности во время праздников

По словам Айгара Кяйса, начальника службы кибербезопасности Telia, к сожалению, праздничный сезон — это время, когда растет общая преступность — как в физическом, так и в цифровом мире, и особенно в трудные экономические времена.

„В преддверии праздников многие люди совершают рождественские покупки в Интернете, а мошенники и киберпреступники прекрасно знают, как оказаться в нужном месте в нужное время с фантастическими предложениями,“- отметил Кяйс.

По этой причине Telia напоминает людям, как важно думать о своих интернет-привычках и следить за ними.