Департамент предупреждает: генератору не место в квартире!(1)
В связи с повышенным интересом к приобретению генераторов Департамент по защите прав потребителей и технического надзора (TTJA) обращает внимание граждан и квартирных товариществ на то, что использование в квартирах портативных электрогенераторов с двигателем внутреннего сгорания запрещено. Для квартиры подойдет запасной источник питания без двигателя внутреннего сгорания.
„Готовясь к кризису, люди покупают электрогенераторы, чтобы справиться с возможными отключениями электроэнергии. Наличие личного генератора, безусловно, правильный выбор, но необдуманные действия могут привести к опасной для жизни ситуации, если начать использовать электрогенератор с двигателем внутреннего сгорания в помещении. Согласно общей тенденции, портативные генераторы приобретаются и для квартир, что, к сожалению, является неправильным и опасным выбором“, — сказала Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела TTJA.
Тейнемаа добавила, что при использовании любого оборудования необходимо соблюдать руководство по эксплуатации производителя оборудования, а также придерживаться целевого плана использования здания и помещений. Как правило, переносной электрогенератор представляет собой устройство с двигателем внутреннего сгорания, работающее на жидком топливе и предназначенное в первую очередь для использования на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, где не могут скапливаться выхлопные газы. Те же требования безопасности распространяются и на частные дома и другие внутренние помещения. Решением может быть установка стационарного генератора, соединенного с дымоходом, однако, для этого необходимо подготовить проект и проинформировать местное самоуправление о перестройке техносистемы.
В качестве остаточного продукта при сжигании любого топлива образуются выхлопные газы, которые представляют опасность при вдыхании. Газы от сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания содержат относительно большое количество угарного газа (окиси углерода), которая токсична для человека и животных. При использовании устройств с двигателем внутреннего сгорания в помещении происходит постоянный выброс продуктов сгорания, в результате чего в помещении снижается доля кислорода и увеличивается доля СО2 и токсичного угарного газа. Поэтому использование устройств с двигателями внутреннего сгорания в закрытых помещениях без подключения к дымоходу не допускается, и соответствующее требование также должно быть в инструкции по эксплуатации устройства - необходимо соблюдать указания производителя!
Правовые основы вытекают из Закона о безопасности устройств, согласно § 4, при использовании устройства должна быть обеспечена безопасность жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды. Для обеспечения безопасности должны быть приняты необходимые меры для предотвращения опасности, т.е. предотвращения несчастного случая. В соответствии со статьей 5 того же закона устройство может быть введено в эксплуатацию, если оно соответствует требованиям, технически исправно и безопасно для использования по назначению, оно оснащено надежными и функционирующими средствами управления, контроля и защиты. Устройство должно быть установлено на месте использования и настроено таким образом, чтобы исходящая от устройства опасность была минимальной, чтобы к устройству был обеспечен доступ для работы с ним, а также проверки его состояния и предоставлена возможность для обслуживания. Назначение и способ использования прописаны в инструкции по эксплуатации устройства.