Департамент предупреждает: генератору не место в квартире!

Правовые основы вытекают из Закона о безопасности устройств, согласно § 4, при использовании устройства должна быть обеспечена безопасность жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды. Для обеспечения безопасности должны быть приняты необходимые меры для предотвращения опасности, т.е. предотвращения несчастного случая. В соответствии со статьей 5 того же закона устройство может быть введено в эксплуатацию, если оно соответствует требованиям, технически исправно и безопасно для использования по назначению, оно оснащено надежными и функционирующими средствами управления, контроля и защиты. Устройство должно быть установлено на месте использования и настроено таким образом, чтобы исходящая от устройства опасность была минимальной, чтобы к устройству был обеспечен доступ для работы с ним, а также проверки его состояния и предоставлена возможность для обслуживания. Назначение и способ использования прописаны в инструкции по эксплуатации устройства.