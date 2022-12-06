Внимание, игроки! С сегодняшнего дня Eesti Loto использует новую веб-среду
Начиная с сегодняшнего дня сыграть в лотерею можно исключительно в новой веб-среде Eesti Loto по адресу www.eestiloto.ee, прежняя веб-среда прекратила параллельное функционирование. Предварительно более 50 000 клиентов уже зарегистрировали свой игровой аккаунт в насыщенной новыми возможностями веб-среде.
„Поскольку в новой веб-среде всем игрокам нужно заново зарегистрировать свой игровой аккаунт, а процедура верификации электронной почты и расчётного счёта занимают определённое время, то лучше сделать это заблаговременно, не оставляя на последний момент перед покупкой лотерейного билета, - сказала руководитель Eesti Loto Рийна Роозипуу. - Созданием нового игрового аккаунта игроки обеспечивают правильность своих данных.“
Уже присоединившиеся к новой игровой среде игроки не только поделились с Eesti Loto положительными впечатлениями, но и помогли найти некоторые подлежащие исправлению ошибки. Больше всего вопросов были по поводу создания нового игрового аккаунта и о необходимости э-кошелька.
Связанный с игровым аккаунтом расчётный счёт обязательно должен принадлежать непосредственно самому игроку, принадлежащий другому лицу расчётный счёт нельзя привязать к игровому аккаунту.
Э-кошелёк даёт игроку следующие преимущества:
- небольшой денежный резерв в э-кошельке даёт возможность купить билеты легко и быстро;
- расходуемые на лотерею суммы удобно контролировать и планировать новые покупки;
- выигрыши до 1999,99 € выплачиваются сразу после появления результатов розыгрыша (а не в течение 10 дней, как раньше);
- можно оформить постоянную подписку на покупку билетов;
- можно заказать перечисление в э-кошелёк выигрышей по купленным в пункте продажи билетам – так ни один даже самый маленький выигрыш не потеряется;
- не оформленные в срок выигрыши выплачиваются по истечению 90 дней в э-кошелёк игрока (выигрыши любой величины как по онлайн-билетам, так и купленным в пункте продажи).
Деньги можно перечислить из э-кошелька в связанный со своим игровым аккаунтом расчётный счёт за считаные мгновения. У игрока нет никаких дополнительных расходов в связи с э-кошельком.
Новая веб-среда создана для того, чтобы предоставить клиентам Eesti Loto более современные игровые возможности и порадовать новыми играми. Подробнее о новой веб-среде можно прочесть здесь: https://www.eestiloto.ee/uusveeb/ru
Партнером Eesti Loto по разработке новой игровой среды является немецкая компания The Quality Group, системы которой уже используют несколько лотерейных компаний в Европе. В качестве партнёра в проект привлечен разработчик предыдущей системы - Tietoevry Estonia AS, и значительную часть работы провела команда Eesti Loto.
Владельцем акционерного общества Eesti Loto на 100% является государство, целью предприятия является обеспечение жителей Эстонии безопасными развлечениями в соответствии с принципами ответственной игры. Ежегодно около 440 000 человек играют в различные лотерейные игры Eesti Loto, такие как Bingo loto, Eurojackpot, Vikinglotto, Keno.
Eesti Loto платит налог на азартные игры в размере 18% с каждого лотерейного билета в пользу эстонского общества. В 2021 году Eesti Loto выплатило государству в качестве налога на азартные игры в общей сложности 15,2 млн евро, а за 10 месяцев этого года – 13,1 млн евро. В прошлом году Eesti Loto выплатила игрокам в лотерею более 33 миллионов евро, за 10 месяцев этого года было выиграно 30,7 млн евро.