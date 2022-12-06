Внимание, игроки! С сегодняшнего дня Eesti Loto использует новую веб-среду

„Поскольку в новой веб-среде всем игрокам нужно заново зарегистрировать свой игровой аккаунт, а процедура верификации электронной почты и расчётного счёта занимают определённое время, то лучше сделать это заблаговременно, не оставляя на последний момент перед покупкой лотерейного билета, - сказала руководитель Eesti Loto Рийна Роозипуу. - Созданием нового игрового аккаунта игроки обеспечивают правильность своих данных.“

Уже присоединившиеся к новой игровой среде игроки не только поделились с Eesti Loto положительными впечатлениями, но и помогли найти некоторые подлежащие исправлению ошибки. Больше всего вопросов были по поводу создания нового игрового аккаунта и о необходимости э-кошелька.

Связанный с игровым аккаунтом расчётный счёт обязательно должен принадлежать непосредственно самому игроку, принадлежащий другому лицу расчётный счёт нельзя привязать к игровому аккаунту.

Э-кошелёк даёт игроку следующие преимущества:

- небольшой денежный резерв в э-кошельке даёт возможность купить билеты легко и быстро;

- расходуемые на лотерею суммы удобно контролировать и планировать новые покупки;

- выигрыши до 1999,99 € выплачиваются сразу после появления результатов розыгрыша (а не в течение 10 дней, как раньше);

- можно оформить постоянную подписку на покупку билетов;

- можно заказать перечисление в э-кошелёк выигрышей по купленным в пункте продажи билетам – так ни один даже самый маленький выигрыш не потеряется;

- не оформленные в срок выигрыши выплачиваются по истечению 90 дней в э-кошелёк игрока (выигрыши любой величины как по онлайн-билетам, так и купленным в пункте продажи).

Деньги можно перечислить из э-кошелька в связанный со своим игровым аккаунтом расчётный счёт за считаные мгновения. У игрока нет никаких дополнительных расходов в связи с э-кошельком.

Новая веб-среда создана для того, чтобы предоставить клиентам Eesti Loto более современные игровые возможности и порадовать новыми играми. Подробнее о новой веб-среде можно прочесть здесь: https://www.eestiloto.ee/uusveeb/ru