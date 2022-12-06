БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ | В декабре при пожарах погибает больше всего людей

„Согласно статистике за последние 10 лет, больше всего людей при пожарах погибает в декабре. Несчастные случаи происходят именно в отопительный сезон и когда чаще используется открытый огонь, например, когда люди зажигают свечи. Надеемся, что в этом году несчастных случаев не будет и праздники пройдут спокойно“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Прошлая неделя была трагической не только для людей: в деревне Таммику (волость Козе) сгорело вспомогательное здание, в котором погибли 18 кур. По предварительной оценке, причиной пожара могла стать отопительная система, но точная причина еще устанавливается.

К сожалению, несчастные случаи не предупреждают о себе. Приводим несколько примеров из прошлой недели, насколько неожиданно может возникнуть пожар:

- В волости Ныо в душевой в частном доме загорелись электропровода, в помещении загорелась стена.

- В Тарту в подвале многоэтажного дома загорелась кровать, дым проник в квартиры. Причина возгорания еще не установлена, однако, вероятно, пожар возник из-за неосторожного курения.

- В Таллинне в частном доме загорелось пространство перед камином.

- В Таллинне в квартире из-за неполадки с электричеством заискрили провода.

„Во всех этих случаях спасти жизнь людей и предотвратить крупный ущерб помог датчик Nublu. Стоит напомнить, что дымовой датчик – это не просто обязательный прибор, отсутствие которого грозит только штрафом. Это все-таки устройство, спасающее жизнь“, – сказал Тууль.