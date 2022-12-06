Правда ли, что оппозиционный телеканал „Дождь“ организовал проект по помощи российской армии и её солдатам, воюющим в Украине?

Если вы видите какие-то признаки грядущего призыва (например, вам или вашим родственникам пришла повестка) или хотите рассказать, в каких условиях сейчас находятся мобилизованные осенью, пишите нам в бот @tvrainalert_bot или на почту army@tvrain.tv“ (3)

„Мобилизация в России, по словам президента, завершена. Но указ о ее окончании не подписан — а это значит, что призыв может возобновиться.

Но может быть потом что-то изменилось? Нет, вот пост оттуда же от 30 ноября:

Если вы знаете что-то о мобилизации — пишите нам на army@tvrain.tv“ (2)

Мы ждем историй о том, что происходит в военкоматах, как вручают повестки в регионах и кого забирают на войну.

„Если вы стали свидетелем „частичной“ мобилизации, объявленной Путиным, или сами попали под нее и хотите рассказать об этом — напишите нам

Но можно им не поверить. Давайте посмотрим, что ещё известно о проекте? „Дождь“ запустил эту инициативу в сентябре 2022 года сразу после начала мобилизации в России. Вот как она была описана в телеграм-канале 23 сентября:

Что здесь главное? То, что задача упомянутого бота и почтового ящика были описаны не верно. То есть ведущий ввёл аудиторию в заблуждение. Доказать это просто. Про это официально заявили сразу после начала скандала главред Тихон Дзядко и его заместитель Екатерина Котрикадзе (да, его супруга, если это кому-то важно).

„Если у вас есть сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, о том, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую, и вы хотите рассказать о проблемах российской армии, [то] отправляйте нам сообщения на почту army@tvrain.ru или пишите нам в наш телеграм-бот, мы практически всем отвечаем. И многие из историй, написанных на наши почту и телеграм-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, честно говоря, бросают в ужас“ (1).

1. Правда ли, что телеканал „Дождь“ организовал проект по помощи российской армии и её солдатам, воюющим в Украине?

„Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю и не призывал этого делать. Слова вырваны из контекста — напомню — прекрасного выпуска. Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного (о них шла речь)? Да. Путин красавчик? Нет. Кажется, водораздел проходит где-то тут. Помогаю ли я мобилизованным, о которых шла речь в монологе? Только тем, что рассказываю о них — вы видели мои рассказы и записанные свидетельства в эфирах и в этом телеграмм-канале — помощь ли это?

Алексей Коростелёв - опытный журналист и ведущий, 8 лет на канале, прекрасно понимающий ситуацию и знающий контекст. Можно посмотреть много часов его эфиров и не найти ничего, кроме осуждения российской агрессии и поддержки украинцев. Однако, как выяснилось из его объяснения постфактум, он сочувствует ещё и некоторым мобилизованным. Цитата:

Однако, это не приближает нас к ответу на вопрос, с чем мы имеем дело в данном случае. Я бы сказал, что называть произнесённое оговоркой, наверное, не совсем правильно. Это скорее ошибка, „переклин“, потеря концентрации. Ну, либо сознательная диверсия против канала. Эту версию я подробно разбирать не буду, потому что в её пользу не вижу ни одного аргумента.

С одной стороны, сомнения обоснованы. Текст выглядит вполне осмысленным. Просто не соответствующим действительности (см выше). С другой стороны, многие опытные телеведущие и участники телепроектов с опытом прямых эфиров говорят, что там и не такое случается. Переклинивает иногда неожиданно самых профессиональных и опытных людей. Я как человек с 20 годами жизни на ТВ, в кадре и за кадром, могу это подтвердить.

Тут уже выстроено миллион теорий заговора. Рассказывают, что телеведущие всё читают по суфлёру, а значит и этот текст был заготовлен заранее. Говорят, что оговорка это когда путают одно-два слова или слова местами. А здесь развёрнутая законченная мысль.

Итак, никаких подтверждений того, что телеканал „Дождь“ пытался помочь российской армии и её солдатам оснащением, либо чем-то ещё, нет.

Тут зря стоит знак равенства между мобилизацией и призывом. Но никаких обращений о помощи солдатам нет. Канал просит поделиться с ним информацией.

Я продолжу этим заниматься по мере своих сил. Я против войны, поэтому уже девять месяцев не живу в России — странно меня подозревать в поддержке вторжения. Глупость же“. (4)

Итак, и начальство канала (5, 6), и уволенный ведущий говорят о том, что это была ошибка.

Что происходило в студии в тот момент, я знаю от нескольких сотрудников „Дождя“. Это полностью соответствует моим собственным знаниям о том, как работает этот канал и опыту сотрудничества с ним. Текста на суфлёре не было. В эфир собирались выпустить очередного по вёрстке программы гостя, но возникла заминка, неполадки со связью. Ведущий заполнял паузу от себя. На ухе у него в аппаратной сидел шеф-редактор выпуска Владимир Роменский. Но он то ли отвлёкся, то ли не вдумался в текст, произнесённый ведущим, не потребовал у него исправиться, и эфир пошёл дальше. Кстати даже с мейлом ведущий ошибся: вместо домена .tv произнёс .ru

Итак, правда ли, что ведущий оговорился?

Вердикт - Скорее всего, правда. Только не оговорился, а капитально ошибся.

3. Испытывает ли Алексей Коростылёв сочувствие к мобилизованным российским солдатам?

Да, как минимум, к некоторым из них. См. его цитату выше.

И сюда же.

Испытывать сочувствие и помогать оснащением это одно и то же?

Нет, это разные вещи.

Есть ли свидетельства в пользу того, что Алексей Коростелев или телеканал „Дождь“ помогали российским мобилизованным?

Нет, таких свидетельств нет.

4. Далее. Правда ли, что Алексей Коростелёв, говоря о российской армии, использовал словосочетание „наша армия“?

Нет, это неправда. Коростелёв этого не говорил.

А кто говорил и когда?

Тут, внимание, эксклюзив.

Анна Немзер в эфире от 3 октября (7)

И Анна Монгайт в эфире от 7 октября ( 8 )

При этом в обоих случаях кажется важным контекст. Почитайте расшифровки: