МНЕНИЕ | Правда ли, что оппозиционный телеканал „Дождь“ организовал проект по помощи российской армии и её солдатам, воюющим в Украине?(3)
Латвия аннулировала лицензию на вещание телеканала „Дождь“ из-за „угрозы нацбезопасности“. Правда ли, что „Дождь“ помогал российской армии и оговорился ли ведущий Алексей Коростелев? Основатель „Проверено“ и фактчекер Delfi Илья Бер попытался разобраться в ситуации.
1. Правда ли, что телеканал „Дождь“ организовал проект по помощи российской армии и её солдатам, воюющим в Украине?
В эфире „Дождя“ ведущий Алексей Коростелёв сказал буквально следующее:
„Если у вас есть сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, о том, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую, и вы хотите рассказать о проблемах российской армии, [то] отправляйте нам сообщения на почту army@tvrain.ru или пишите нам в наш телеграм-бот, мы практически всем отвечаем. И многие из историй, написанных на наши почту и телеграм-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, честно говоря, бросают в ужас“ (1).
Что здесь главное? То, что задача упомянутого бота и почтового ящика были описаны не верно. То есть ведущий ввёл аудиторию в заблуждение. Доказать это просто. Про это официально заявили сразу после начала скандала главред Тихон Дзядко и его заместитель Екатерина Котрикадзе (да, его супруга, если это кому-то важно).
Но можно им не поверить. Давайте посмотрим, что ещё известно о проекте? „Дождь“ запустил эту инициативу в сентябре 2022 года сразу после начала мобилизации в России. Вот как она была описана в телеграм-канале 23 сентября:
„Если вы стали свидетелем „частичной“ мобилизации, объявленной Путиным, или сами попали под нее и хотите рассказать об этом — напишите нам
Мы ждем историй о том, что происходит в военкоматах, как вручают повестки в регионах и кого забирают на войну.
Если вы знаете что-то о мобилизации — пишите нам на army@tvrain.tv“ (2)
Но может быть потом что-то изменилось? Нет, вот пост оттуда же от 30 ноября:
„Мобилизация в России, по словам президента, завершена. Но указ о ее окончании не подписан — а это значит, что призыв может возобновиться.
Если вы видите какие-то признаки грядущего призыва (например, вам или вашим родственникам пришла повестка) или хотите рассказать, в каких условиях сейчас находятся мобилизованные осенью, пишите нам в бот @tvrainalert_bot или на почту army@tvrain.tv“ (3)
Тут зря стоит знак равенства между мобилизацией и призывом. Но никаких обращений о помощи солдатам нет. Канал просит поделиться с ним информацией.
Итак, никаких подтверждений того, что телеканал „Дождь“ пытался помочь российской армии и её солдатам оснащением, либо чем-то ещё, нет.
Вердикт „Неправда“
2. Идём дальше. Правда ли, что ведущий оговорился?
Тут уже выстроено миллион теорий заговора. Рассказывают, что телеведущие всё читают по суфлёру, а значит и этот текст был заготовлен заранее. Говорят, что оговорка это когда путают одно-два слова или слова местами. А здесь развёрнутая законченная мысль.
С одной стороны, сомнения обоснованы. Текст выглядит вполне осмысленным. Просто не соответствующим действительности (см выше). С другой стороны, многие опытные телеведущие и участники телепроектов с опытом прямых эфиров говорят, что там и не такое случается. Переклинивает иногда неожиданно самых профессиональных и опытных людей. Я как человек с 20 годами жизни на ТВ, в кадре и за кадром, могу это подтвердить.
Однако, это не приближает нас к ответу на вопрос, с чем мы имеем дело в данном случае. Я бы сказал, что называть произнесённое оговоркой, наверное, не совсем правильно. Это скорее ошибка, „переклин“, потеря концентрации. Ну, либо сознательная диверсия против канала. Эту версию я подробно разбирать не буду, потому что в её пользу не вижу ни одного аргумента.
Алексей Коростелёв - опытный журналист и ведущий, 8 лет на канале, прекрасно понимающий ситуацию и знающий контекст. Можно посмотреть много часов его эфиров и не найти ничего, кроме осуждения российской агрессии и поддержки украинцев. Однако, как выяснилось из его объяснения постфактум, он сочувствует ещё и некоторым мобилизованным. Цитата:
„Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю и не призывал этого делать. Слова вырваны из контекста — напомню — прекрасного выпуска. Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного (о них шла речь)? Да. Путин красавчик? Нет. Кажется, водораздел проходит где-то тут. Помогаю ли я мобилизованным, о которых шла речь в монологе? Только тем, что рассказываю о них — вы видели мои рассказы и записанные свидетельства в эфирах и в этом телеграмм-канале — помощь ли это?
Я продолжу этим заниматься по мере своих сил. Я против войны, поэтому уже девять месяцев не живу в России — странно меня подозревать в поддержке вторжения. Глупость же“. (4)
Итак, и начальство канала (5, 6), и уволенный ведущий говорят о том, что это была ошибка.
Что происходило в студии в тот момент, я знаю от нескольких сотрудников „Дождя“. Это полностью соответствует моим собственным знаниям о том, как работает этот канал и опыту сотрудничества с ним. Текста на суфлёре не было. В эфир собирались выпустить очередного по вёрстке программы гостя, но возникла заминка, неполадки со связью. Ведущий заполнял паузу от себя. На ухе у него в аппаратной сидел шеф-редактор выпуска Владимир Роменский. Но он то ли отвлёкся, то ли не вдумался в текст, произнесённый ведущим, не потребовал у него исправиться, и эфир пошёл дальше. Кстати даже с мейлом ведущий ошибся: вместо домена .tv произнёс .ru
Итак, правда ли, что ведущий оговорился?
Вердикт - Скорее всего, правда. Только не оговорился, а капитально ошибся.
3. Испытывает ли Алексей Коростылёв сочувствие к мобилизованным российским солдатам?
Да, как минимум, к некоторым из них. См. его цитату выше.
И сюда же.
Испытывать сочувствие и помогать оснащением это одно и то же?
Нет, это разные вещи.
Есть ли свидетельства в пользу того, что Алексей Коростелев или телеканал „Дождь“ помогали российским мобилизованным?
Нет, таких свидетельств нет.
4. Далее. Правда ли, что Алексей Коростелёв, говоря о российской армии, использовал словосочетание „наша армия“?
Нет, это неправда. Коростелёв этого не говорил.
А кто говорил и когда?
Тут, внимание, эксклюзив.
Анна Немзер в эфире от 3 октября (7)
И Анна Монгайт в эфире от 7 октября ( 8 )
При этом в обоих случаях кажется важным контекст. Почитайте расшифровки:
Немзер: „Довольно много лет подряд нам всем, жителям Российской Федерации и не только рассказывали, что у нас невероятно оснащённая армия, показывали мультик про ракету, которая облетает всё на свете и делает такие вещи, которые никакая ракета не делает. Нам очень долго создавали устойчивое впечатление, что с армией у нас всё в порядке и всё отлично. Теперь просят вот такого рода помощи. Мобилизации такого характера не было ни когда была война в Афганистане, ни с Чечнёй, ни с Сирией, никогда такой помощи российская (или советская) власть со времён Великой отечественной войны у своих граждан не просила. Как можно людям объяснить, что собственно говоря случилась, почему вдруг наша армия нуждается в защите ребят, у которых была военная кафедра 30 лет назад в институте и поэтому они теперь считаются в запасе..?“ (9.36 - 10.36)
Монгайт: „Честно говоря, то, что мы переживаем сейчас... на нашей памяти никогда ничего подобного не происходило. Это искусственная, какая-то вымороченная война, жертвами которой становятся буквально все: и те, на чью территорию пришла наша армия, и те, кого принудительно, силой, пытаются мобилизовать, заставить воевать, убивать и умирать самим“. (32.26 - 32.50)
За это, а также за то, что в октябре в одном из эфиров была показана карта Крыма, закрашенная в цвета России, латвийский регулятор выписал каналу два предупреждения и штраф в 10000 евро. После третьего отбирают лицензию на телевещание. (9)
5. Правда ли, что эта карта попала в эфир из-за технической ошибки?
Скорее всего правда. Канал в сотнях эфиров использовал карты с украинским Крымом. Смысл намеренно поставить в эфир лишь один раз карту с Крымом российским совершенно не понятен. Если бы за этим стояла какая-то позиция, это было бы постоянной практикой хотя бы на каком-то отрезке времени.
Поэтому вердикт „Скорее всего, правда“.
6. Правда ли, что 28 апреля 2014 года Тихон Дзядко опубликовал твит: „Крым, добро пожаловать в Россию!“? (10)
Правда. Однако это был очевидный сарказм, потому что твит сопровождает ссылка на видео (11), на котором запечатлена попытка российских полицейских разогнать мирный митинг в Севастополе. Важно, что это был митинг сторонников аннексии (просто они вышли протестовать против коррупции или типа того) - с российскими флагами и прочим. И искренне недоумевали, почему им не дают митинговать.
Поэтому вердикт „Вырвано из контекста“.
7. Правда ли, что 18 марта 2015 года „Дождь“ сообщал в репортаже? „Год как Крым наш“?
Правда. Однако если посмотреть репортаж про это из Севастополя и Симферополя, будет очевидно, что это тоже сарказм. Достаточно даже тизера, который, собственно, и был так озаглавлен. (12) Я не случайно постоянно говорю, что сарказм в интернете не считывается. Ребята очевидно тогда этого не знали. Но это не преступление.
8. Правда ли, что владелица канала „Дождь“ Наталья Синдеева говорила про „наших мобилизованных пацанов, которым негде жить, у которых нет еды , нет обмундирования...“?
Да, правда. Это было в эфире от 13 ноября во время ответов на вопросы подписчиков. (14)
То есть это официальная позиция канала?
Нет, это личные чувства Натальи Синдеевой. Официальную позицию канала формулирует главный редактор. Он же несёт ответственность за весь контент, которые выпускает канал. Собственник может уволить главного редактора, но до этого момента информационную политику канала определяет именно он.
9. Правда ли, что „Дождь“ работает под контролем и на деньги Кремля?
Процитирую своего френда: „история взаимоотношений „Дождя“ и российской власти (со стороны „Дождя“ многолетняя критика, со стороны властей репрессии) хорошо задокументирована. Если вы считаете, что проговорка одного из журналистов в эфире раскрыла схему „Дождя“ по финансированию российской армии под прикрытием оппозиционного СМИ, то это, извините, конспирологическое мышление.“
Именно так. Подобные беспочвенные обвинения уже не первый год выдвигает, например, пламенный патриот Украины Айдер Муждабаев (15), работавший аж до июня 2015 года в Москве заместителем главного редактора одного из самых крупных и полностью „пропутинских“ российских таблоидов, „Московского Комсомольца“.
У этих обвинений нет никаких подтверждений. Канал был признан иноагентом вместе с частью своих сотрудников. Он был закрыт в России. Он всегда поддерживал майдан, осуждал аннексию Крыма и развязанную властями России агрессивную войну против Украины. Чтобы не сомневаться в этом, нужно всего-то было его иногда смотреть. Но и сейчас почти все эфиры за много лет находятся в сети в доступе.
С фактами всё. А теперь позиция и эмоции.
Я считаю, что произошедшее - сильнейший и несправедливый удар по репутации „Дождя“ и по возможности его работы в Латвии. Но так получилось. Злого умысла ни у кого не было, однако ущерб огромный. Люди ошибаются, и у многих ошибок есть последствия.
Самое худшее, что может быть в такой ситуации, это оказаться в шкуре главреда. Я на его месте не знал бы, как поступить. В частности, увольнять ведущего, или нет. Это выбор между плохим вариантом и ужасным. Причём, какой где, не ясно. После всего того, что я прочитал и увидел, склоняюсь к тому, что решение верное. Если бы оно не было принято, боюсь, что канал уже был бы закрыт. При этом я всей душой сочувствую Алексею Коростелеву и надеюсь, что он надолго без работы не останется. Как и остальные ушедшие добровольно журналисты.
Теперь важный, а для многих самый важный вопрос в этой истории. Можно ли сочувствовать мобилизованным? Я считаю, что это личное дело каждого. Сочувствие и жалость - в любой этической системе (и религиозной и светской) не могут быть поругаемы и презираемы. Да, не всем получается сочувствовать и не всегда. Но я ненавижу войну именно за расчеловечивание. А мы в любой ситуации люди. Должны (можем) оставаться людьми. Но ещё раз, это личное ощущение человека, в котором он никому отчитываться не должен. Можно жалеть мобилизованных идиотов с промытыми мозгами, которые послушно становятся пушечным мясом, помня, что они могут стать и убийцами ни в чём не повинных украинцев. И одновременно желать украинцам победы. Можно и не жалеть.
Поэтому бок о бок на телеканале могут работать и люди, сочувствующие мобилизованным, и те, кто им не сочувствует вовсе. Если они разделяют понимание, где в этой войне добро, а где зло.
Ну, и последнее. Зачем рассказывать истории мобилизованных? Мне кажется, ответ на это довольно прост. Во-первых, потому что это общественно значимая информация. То есть то, что и должны освещать журналисты. Во-вторых, потому, что, увидев рассказ о том, какие ужасы - голод, холод и вероятная смерть - их ждут, многие предпочтут этому побег или даже тюрьму. Немало людей такой выбор уже сделали, уверен, при активном участии „Дождя“. А чем меньше будет мобилизованных, тем больше жизней украинцев удастся сберечь. А это сейчас самое важное.