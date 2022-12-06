Латвия аннулирует лицензию на вещание телеканала „Дождь“ из-за „угрозы нацбезопасности“

Решение принято в связи с „угрозой национальной безопасности и общественному порядку“, говорится в заявлении Аболиньша в „Твиттере“.

„Оценивая совокупность нарушений, совет убедился, что руководство „Дождя“ не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии“, - добавил он.

„Дождь“ перестал работать в России в начале марта, после того как журналистам в стране стала грозить уголовная ответственность по новой статьей УК РФ о „военных фейках“. Позже телеканалу удалось получить разрешение на работу в Латвии, где запрещены российские государственные телеканалы (как пропагандистские).

Что будет с „Дождем“

Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря, когда „Дождь“ должен прекратить вещание на территории Латвии.

Учитывая, что телеканал „Дождь“ транслируется не только на телевидении, но и на платформе YouTube, NEPLP будет просить поставить геоблокировку канала на этой платформе, чтобы контент был недоступен в Латвии, объявил Аболиньш.

По словам телеведущей „Дождя“ Анны Монгайт (внесена в реестр „иноагентов“ в России), телеканал продолжит работать, останется в YouTube, но потеряет часть кабельных сетей.

„Мы умеем проходить сложности эпического масштаба и не считаем нашу миссию выполненной“, - добавила она.

„Цена ошибки“

Вещание российского телеканала ранее несколько раз становилось причиной для недовольства латвийских надзорных органов и чиновников.

Самым громким стал скандал, вызванный словами телеведущего Алексея Коростелева на прошлой неделе. Журналист в прямом эфире, призывая зрителей писать о нарушениях при мобилизации, сказал, что телеканал сможет помочь российским военнослужащим с оснащением на фронте.