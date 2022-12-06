На Пярнуском шоссе в Таллинне произошла цепная авария
За минувшие сутки на дорогах Эстонии было задержано 15 водителей с признаками алкогольного опьянения и один водитель с признаками наркотического. Также произошло несколько ДТП с пострадавшими.
В 14:03 произошла авария возле Пярну мнт, 139А в Таллинне, где 85-летний мужчина на легковом автомобиле Subaru Forester врезался в затормозивший впереди легковой автомобиль Volkswagen Passat под управлением 28-летнего мужчины. В результате столкновения Volkswagen Passat врезался в совершавший перед ним поворот направо легковой автомобиль Mercedes-Benz CLA 200, которым управляла 45-летняя женщина. Водителя Volkswagen доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 18:57 произошла авария возле Тарту мнт, 32 в Таллинне, где 49-летний мужчина на легковом автомобиле Subaru Legacy наехал на 33-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.