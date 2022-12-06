Беспилотники атаковали аэродром в Курске, загорелся нефтенакопитель

Глава региона не уточнил, о каком аэродроме идет речь и есть ли разрушения в результате атаки. „Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте“, — написал он в своем телеграм-канале.

Mash опубликовал видео пожара, автор которого утверждает, что возгорание произошло в аэропорту Курска. С 24 февраля этот аэропорт закрыт по распоряжению Росавиации.

5 декабря российские СМИ сообщили о падении беспилотника на взлетно-посадочной полосе аэродрома в Энгельсе Саратовской области. В результате, как утверждалось, были повреждены два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Двух военнослужащих госпитализировали с ранениями. Одновременно с этим сообщалось о взрыве бензовоза на аэродроме в Рязанской области, в результате чего погибли три человека.

В Минобороны РФ заявили, что за атаками на аэродромы Энгельс“ в Саратовской и „Дягилево“ Рязанской областях стоит Украина. В ведомстве сообщили, что украинские беспилотники были перехвачены, но в результате инцидентов были повреждены два самолета. Кроме того, погибли трое российских военнослужащих и еще четверо получили ранения.