СЕГОДНЯ | ЧМ-2022: Марокко в предвкушении еще одной сенсации. И вылетит ли с турнира Роналду?
Сегодня состоятся заключительные матчи 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре. Сначала между собой сыграют сборные Марокко и Испании, а потом - Португалия и Швейцария.
Сегодня определятся последние четвертьфиналисты чемпионата мира-2022 в Катаре. За выход в следующую стадию поборются Марокко и Испания, а затем Португалия и Швейцария.
На стадионе „Эдьюкейшн Сити“ встретятся команды Марокко и Испании. Начало матча в 17:00.
Как и сборная Японии, сборная Марокко является одной из главных сенсаций нынешнего турнира в Катаре. Марокканцы вышли в плей-офф с первого места, играя в одной группе с Хорватией и Бельгией. Марокканцы сыграли вничью с Хорватией (0:0), обыграли Бельгию (2:0) и Канаду (2:1). Североафриканская команды вышла в 1/8 финала чемпионатов мира впервые с 1986 года. Лидеры сборной Марокко выступают в ведущих европейских чемпионатах и хорошо готовы тактически и физически. Марокканцы хорошо и организованно обороняются, а в последних пяти играх пропустили всего один мяч.
Уровень игроков в сборной Испании заметно выше, что они и продемонстрировали в игре с Коста-Рикой (7:0), сыграли вничью с Германией (1:1), а в последнем туре в тренировочном режиме проиграли Японии (1:2) и особо не расстроились второму месту в группе. У Испании отличная линия нападения во главе с Альваро Моратой, который забил три мяча. Ему помогают Ферран Торрес, на счету которого два гола, и Дани Ольмо, забивший один гол и отдавший одну голевую передачу. Плюс у испанцев одна из самых перспективных связок в полузащите в лице Педри и Габи. Четыре года назад эти сборные играли между собой на чемпионате мира в России. Тогда Испания была близка к тому, чтобы остаться за бортом плей-офф и смогла отыграться только на 90-й минуте (2:2).
На стадионе „Лусаил“ между собой сыграют сборные Португалии и Швейцарии. Начало матча в 21:00.
Португальцы вышли в плей-офф с первого места в группе, обыграв Гану (3:2) и Уругвай (2:0), а в последнем туре проиграли Южной Корее (1:2), выставив на игру полурезервный состав. Не в лучшей форме находится главная звезда сборной - Криштиану Роналду, который забил всего один гол и тот с пенальти. Главным героем побед Португалии является Бруну Фернандеш, именно он причастен к четырём из шести голов Португалии на групповом этапе, а также молодые португальские звезды - Жоау Феликс и Рафаэл Леау, которые забили по голу.
Лучшим результатом Португалии на ЧМ является третье место в 1966 году. В 2006 году они стали четвертыми, а на ЧМ-2018 в России уступили в 1/8 финала Уругваю.
Швейцарцы играют менее ярко и результативно, зато надежны в обороне и периодически выбегают в контратаки. Они не смогли удержать ничью в игре против Бразилии, пропустили в концовке и потерпели обидное поражение (0:1). Зато обыграли Камерун (1:0) и Сербию (3:2) и вышли в плей-офф. Швейцарцы доказали, что способны выдерживать давление соперника и не терять концентрации. Швейцарская сборная не может дойти до четвертьфинала с 1954 года, проиграв с тех пор в 1/8 финала четыре раза. Швейцария и Португалия играли между собой совсем недавно, в июне в рамках Лиги наций. Тогда португальцы дома победили со счетом 4:0, а в гостях проиграли со счетом 0:1.