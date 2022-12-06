ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Марокко в предвкушении еще одной сенсации. Или испанцы спокойно возьмут своё?

Сегодня определятся последние четвертьфиналисты чемпионата мира-2022 в Катаре. За выход в следующую стадию поборются Марокко и Испания, а затем Португалия и Швейцария.

На стадионе „Эдьюкейшн Сити“ встретятся команды Марокко и Испании. Начало матча в 17:00.

Как и сборная Японии, сборная Марокко является одной из главных сенсаций нынешнего турнира в Катаре. Марокканцы вышли в плей-офф с первого места, играя в одной группе с Хорватией и Бельгией. Марокканцы сыграли вничью с Хорватией (0:0), обыграли Бельгию (2:0) и Канаду (2:1). Североафриканская команды вышла в 1/8 финала чемпионатов мира впервые с 1986 года. Лидеры сборной Марокко выступают в ведущих европейских чемпионатах и хорошо готовы тактически и физически. Марокканцы хорошо и организованно обороняются, а в последних пяти играх пропустили всего один мяч.

Уровень игроков в сборной Испании заметно выше, что они и продемонстрировали в игре с Коста-Рикой (7:0), сыграли вничью с Германией (1:1), а в последнем туре в тренировочном режиме проиграли Японии (1:2) и особо не расстроились второму месту в группе. У Испании отличная линия нападения во главе с Альваро Моратой, который забил три мяча. Ему помогают Ферран Торрес, на счету которого два гола, и Дани Ольмо, забивший один гол и отдавший одну голевую передачу. Плюс у испанцев одна из самых перспективных связок в полузащите в лице Педри и Габи. Четыре года назад эти сборные играли между собой на чемпионате мира в России. Тогда Испания была близка к тому, чтобы остаться за бортом плей-офф и смогла отыграться только на 90-й минуте (2:2).

На стадионе „Лусаил“ между собой сыграют сборные Португалии и Швейцарии. Начало матча в 21:00.