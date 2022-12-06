ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Марокко победило Испанию по пенальти!!!

Испания и Марокко в основное время сыграли 0:0. Команды не смогли забить, да и с моментами было туго. Испанцы контролировали ход матча, перекатывали мяч друг другу на половине поля соперника. Марокко отвечало контратаками, но без особых шансов. Ни опасных моментов, ни голов зрители в Катаре так и не увидели.

Игру перевели в дополнительное время. У марокканцев было два отличных момента, но центральный нападающий Валид Шеддира не справился с давлением и пробил оба раза низом по центру прямо в руки Унаи Симону. Уже на второй добавленной минуте овертайма Сарабия по касательной пробил в штангу, но мимо. Победителя решили выяснить ударами с 11-метров.

Футболисты сборной Испании не забили ни одного пенальти. Марокканцы оказались лучше, реализовав 3 удара из 4. Голкипера Буну можно назвать человеком года Марокко.

3:0 по пенальти и Марокко выходит в 1/4 финала плей-офф. Там им предстоит сыграть с победителем матча Португалия-Швейцария.

До матча

Сегодня определятся последние четвертьфиналисты чемпионата мира-2022 в Катаре. За выход в следующую стадию поборются Марокко и Испания, а затем Португалия и Швейцария.

На стадионе „Эдьюкейшн Сити“ встретятся команды Марокко и Испании. Начало матча в 17:00.

Как и сборная Японии, сборная Марокко является одной из главных сенсаций нынешнего турнира в Катаре. Марокканцы вышли в плей-офф с первого места, играя в одной группе с Хорватией и Бельгией. Марокканцы сыграли вничью с Хорватией (0:0), обыграли Бельгию (2:0) и Канаду (2:1). Североафриканская команды вышла в 1/8 финала чемпионатов мира впервые с 1986 года. Лидеры сборной Марокко выступают в ведущих европейских чемпионатах и хорошо готовы тактически и физически. Марокканцы хорошо и организованно обороняются, а в последних пяти играх пропустили всего один мяч.