ЧМ-2022: Португалия прошлась катком по Швейцарии и сыграет в четвертьфинале с Марокко

Испания и Марокко в основное время сыграли 0:0. Команды не смогли забить, да и с моментами было туго. Испанцы контролировали ход матча, перекатывали мяч друг другу на половине поля соперника. Марокко отвечало контратаками, но без особых шансов. Ни опасных моментов, ни голов зрители в Катаре так и не увидели.

Португалия начала активно второй тайм, создав несколько моментов и на 51-й минуте португальцы забили третий гол. Диогу Далот прострел к ближней штанге, а Гонсалу Рамуш замкнул передачу, пробив между ног Зоммеру. Спустя 4 минуты португальцы довели счет до разгромного. Рафаэл Геррейру ворвался в штрафную и пробил под перекладину. Швейцарцы не стали посыпать голову пеплом и спустя три минуты, один гол отыграли. После подачи углового, мяч оказался у дальней штанге, где Аканджи просто подставил ногу и забил в пустые ворота. Португалию пропущенный гол ни чуть не смутил и на 67-й минуте счет стал 5:1. Гонсалу Рамуш оформил хет-трик, вышел один на один с Зоммером и направил мяч в дальний нижний угол. Роналду вышел на замену на 74-й минуте и спустя 10 минут забил гол, но его не засчитали из-за офсайда. Португалия не стала останавливаться и под занавес матча забила шестой мяч в ворота Швейцарии. На 92-й минуте вышедший на замену Рафаэл Леау пробил в дальний угол и установил окончательный счет в матче 6:1.

Криштиану Роналду не вышел в основном составе на матч 1/8 финала. Его сменщик Гонсалу Рамуш появился в центре нападения и оправдал ожидания тренера - забил на 18 минуте и открыл счет (1:0). После этого 39-летний Пепе продавил центральных защитников и забил головой. 2:0 к 30 минуте первого тайма. По ощущениям, команда смотрится свежее без капитана Роналду, который на днях критиковал Фернанду Сантуша за ранние замены. В первом тайме швейцарцы имели один момент, но в целом ничего не противопоставили бегущим португальцам.

Игру перевели в дополнительное время. У марокканцев было два отличных момента, но центральный нападающий Валид Шеддира не справился с давлением и пробил оба раза низом по центру прямо в руки Унаи Симону. Уже на второй добавленной минуте овертайма Сарабия по касательной пробил в штангу, но мимо. Победителя решили выяснить ударами с 11-метров.

Футболисты сборной Испании не забили ни одного пенальти. Марокканцы оказались лучше, реализовав 3 удара из 4. Голкипера Буну можно назвать человеком года Марокко.

3:0 по пенальти и Марокко выходит в 1/4 финала плей-офф. Там им предстоит сыграть с победителем матча Португалия-Швейцария.

До матча

Сегодня определятся последние четвертьфиналисты чемпионата мира-2022 в Катаре. За выход в следующую стадию поборются Марокко и Испания, а затем Португалия и Швейцария.

На стадионе „Эдьюкейшн Сити“ встретятся команды Марокко и Испании. Начало матча в 17:00.

Как и сборная Японии, сборная Марокко является одной из главных сенсаций нынешнего турнира в Катаре. Марокканцы вышли в плей-офф с первого места, играя в одной группе с Хорватией и Бельгией. Марокканцы сыграли вничью с Хорватией (0:0), обыграли Бельгию (2:0) и Канаду (2:1). Североафриканская команды вышла в 1/8 финала чемпионатов мира впервые с 1986 года. Лидеры сборной Марокко выступают в ведущих европейских чемпионатах и хорошо готовы тактически и физически. Марокканцы хорошо и организованно обороняются, а в последних пяти играх пропустили всего один мяч.