ФОТО И ВИДЕО | RusDelfi в Украине: после обстрела Одесса осталась без света, воды и тепла. Как реагируют люди?

Сегодня днем были прилеты по Одессе. Света нет. Электричество только в магазинах, кафе, обменниках, у которых есть генераторы.

В кафе и ресторанах где есть генератор - многолюдно.

Про места попаданий, по понятным причинам, писать нельзя.

В общем, без света надолго. В домах холодно, помимо света у многих нет и воды. Давно не прилетало в Одессу и область. Интернет и мобильная связь работают с перебоями.

Некоторое время назад работало только одно государственное радио. Сейчас хоть из телеграма можно получить информацию. Один прилет был сильный.

Сидел в кафе, женщины-работницы очень перепугались. „Аж руки трусятся“, - признается одна. Женщинам позвонил хозяин кафе, приказал закрыть его, а им самим - ехать по домам.

Пошел в другое кафе, которое находится в подвале. Там на газовой горелке сделали чай, немного согрелся.

В кафешку заходит клиент. Говорит, что сегодня пришлось закрыть банковское отделение и распустить сотрудников. Он попросил у хозяина кафе разрешения погреться у газовой горелки, пока кипит вода.

Ближе к вечеру на некоторых улицах появился свет, пустые трамвай с надписью „Не працює“ направились в депо. На улицах много пешего полицейского патруля и патрульных машин.

Несмотря на всё, по улицам гуляют люди. К счастью, малый бизнес - вышеупомянутые кафе, рестораны и магазины подготовились к блэкауту и продолжают работу на генераторах.

Местные поддерживают бизнесменов, приходят в кафе и рестораны семьями. Что интересно, во многих кафе бесплатно предлагают павербанки, чтобы клиенты могли зарядить телефоны. Этот народ не победить!