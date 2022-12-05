Зампред комиссии Рийгикогу подал в отставку. С целью сместить Раймонда Кальюлайда?

Ранее вице-председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме заявил, что, по мнению партии, немыслимо, чтобы в нынешней ситуации с безопасностью комиссию по гособороне возглавлял человек, который для финансирования своей кампании взял деньги у людей с сомнительным имиджем.

Согласно регламенту Рийгикогу, при отставке заместителя председателя комиссии должны быть проведены новые выборы как председателя, так и его заместителя.

Как мы ранее сообщали, подозреваемые в масштабном крипто-мошенничестве Иван Турыгин и Сергей Потапенко пожертвовали на кампанию Раймонда Кальюлайда, баллотировавшегося в 2019 году в Европейский парламент 25 000 евро.

Кальюлайд объяснил, что он не знал о возможной причастности спонсоров к мошенничеству.

Какова вероятность, что отставка Куннаса приведет к тому, что Раймонд Кальюлайд потеряет пост главы комиссии?

Как отметил член комиссии Калле Лаанет (Партия реформ), до тех пор, пока коалиция из трех партий (Isamaa, Социал-демократические партия и Партия реформ) работает, Кальюлайд должен остаться на посту председателя комиссии.

Раймонд Кальюлайд предположил, что при выборах нового председателя он сам и Лео Куннас вновь выставят свои кандидатуры и будут избраны. Он также выразил удивление, „почему EKRE вынудила“ Куннаса уйти в отставку, пишет „Delfi“.

„Я в самом деле не понимаю, почему он ушел в отставку. Ни с моей стороны, ни со стороны коллег к его работе упреков нет“, - сказал Кальюлайд.