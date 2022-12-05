ВИДЕО | Полиция просит помощи в опознании вандалов, напавших в Таллинне на украинскую выставку „Коммунизм = рашизм“(4)
В понедельник вечером полиция обнародовала видео, на котором запечатлены вандалы, напавшие в Старом Таллинне на украинскую выставку „Коммунизм = рашизм“. Как сообщила в понедельник вечером полиция, это были молодые люди.
Выставка открылась всего пару дней назад, а уже пострадала от рук вандалов. „Жаль, что у сограждан такое отношение к данной теме“, - сказал ранее председатель правления Эстонского института исторической памяти Меэлис Марипуу.
Выставка рассказывает о судьбах нескольких украинцев, погибших от рук тоталитарного советского режима в 20-м веке и российской агрессии против Украины в 21-м.
По оценке полиции, речь идет о молодых людях, чей вандализм не был направлен против Украины или украинцев.
„Если кто-то узнает попавших на видеозапись молодых людей, полиция просит сообщить об этом по адресу электронной почты inna.toater@politsei.ee или по номеру телефона 58838959“, - попросила пресс-служба полиции.
„Сами молодые люди тоже могут дать о себе знать и возместить причиненный собственнику ущерб“, - добавили в полиции.