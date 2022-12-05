Со вторника разрешен пеший выход на лед Теплого и Псковского озер

В связи с укреплением ледяного покрова начиная с 6 декабря разрешен пеший выход на лед Теплого (Лямми) и Псковского озер. Также разрешен пеший выход на лед озер Ванику, Пабра и Крийва. На лед вышеуказанных озер можно выходить лишь пешком и выход на лед на транспортном средстве по-прежнему запрещен.