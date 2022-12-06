Владимир Васильев о назначении в клуб первой лиги: я не хотел уезжать за границу только ради отъезда за границу
Экс-наставник таллинской „Левадии“ Владимир Васильев стал новым главным тренером команды „Нымме Юнайтед“, выступающей в первой лиге чемпионата Эстонии по футболу. В интервью RusDelfi специалист рассказал о своем выборе, а также об амбициях клуба.
Почему выбрали клуб 1-й лиги и были ли еще варианты?
Предложений было немного, например от клубов высшей лиги, и даже поступали предложения из-за границы. Но предложение от „Нымме Юнайтед“ было самое амбициозное. Для меня уровень лиги не столь принципиален в Эстонии, потому что „Нымме Юнайтед“ поставил перед собой высокие задачи, а амбиции спонсоров и владельца клуба очень высокие и совпадают с моими.
Я люблю работать в таком коллективе, где все горят желанием развиваться и становиться лучше. В этом клубе растет очень перспективная, хорошая молодежь, и у них всегда очень сильные воспитанники. В этом году шесть воспитанников клуба заняли первые места в голосовании лучшего игрока сезона. Я молодой амбициозный тренер, а они - достаточно молодой и амбициозный клуб, и вместе мы сможем друг другу помочь. Вместе мы сможем создать что-то очень новое и амбициозное.
А был соблазн уехать работать за границей?
Я говорил руководству клуба, что хочу уехать работать за границу, но не хочу уезжать только ради того, чтобы уехать. Это должен быть хороший проект, клуб, страна, где вся структура построена правильно. К сожалению, мне не поступало предложения из-за границы, которые могли бы свести меня с ума.
Конечно, любой игрок или тренер, хотели бы попробовать свои силы в другой стране. Да, благодаря „Левадии“ я получил огромный опыт, но уезжать только ради того, чтобы уехать, я не хочу. Я очень тщательно выбирал клуб, для меня очень важна инфраструктура в клубе. В „Нымме Юнайтед“ мне доверяют, и я чувствую себя как дома.
Ваше назначение в качестве главного тренера свидетельствует о том, что у клуба большие амбиции: высшая лига, еврокубки?
На сегодняшний день поставлена цель в течение трех лет выйти в высшую лигу. Нужно быть реалистами и смотреть на то, какая у нас будет собрана команда и насколько сильно мы сможем прогрессировать в предстоящем сезоне. Моя задача - в первую очередь наладить рисунок игры, развивать молодых игроков и проложить для них дорогу в высшую лигу.
Задача - сохранить своих воспитанников, так как каждый год они выпускают очень сильных игроков в высшую лигу. Например, Роби Саарма, который провел хороший сезон в „Пайде“, Никита Васильев, ушедший в „Левадию“, Эрко Йонне Тыугьяс из „Легиона“. Если бы они сохраняли всех своих воспитанников, то боролись бы в высшей лиге за топ-5.
„Левадию“ покидает много игроков, будете кого-то звать в клуб?
Игроки, покидающие „Левадию“, очень возрастные, опытные и с большими амбициями, а таких игроков будет сложно подписать из-за небольшого бюджета клуба, у которого немного другая позиция и видение будущего. В первую очередь это свои воспитанники, потом молодые и перспективные футболисты и в конце уже поиск опытных игроков, которые нам будут по карману.
Пригласили кого-то к себе в помощники?
В тренерском штабе остался помощник бывшего главного тренера, а также одного помощника привел я, но пока не могу назвать имени. Плюс будет фитнес-тренер, физиотерапевт и два тренера вратарей.
В Эстонии нередко не платят даже в некоторых клубах высшей лиги, как обстоят дела в „Нымме Юнайтед“?
В клубе все прозрачно, у них есть игроки, которые получают стипендию от футбольного союза и некоторые игроки получают стипендию от самого клуба. Больших зарплат тут нет, но клуб пообещал в случае выхода в высшую лигу добавить финансирование. У клуба также есть система премий для лучшего игрока месяца или игры.
Кто главный спонсор команды и откуда появились такие амбиции в клубе?
Спонсор старый - это „Аполло“, в клубе поняли, что благодаря хорошей школе, они могут конкурировать с клубами высшей лиги и в первую очередь воспитывать футболистов для себя, а не для кого-то. Они готовы в эту идею инвестировать в течение трех лет и посмотреть, куда это приведет. Если команда выйдет в высшую лигу, я думаю, спонсор будет готов продолжать вкладывать деньги.
Клуб будет конкурировать с клубами высшей лиги, а потом, возможно, и демонстрировать своих воспитанников в еврокубках. „Пайде“ в минувшем сезоне показали, что это реально, они когда-то тоже пришли из первой лиги. На мой взгляд, „Нымме Юнайтед“ выбрали очень правильную стратегию.
„Легион“ тоже когда-то вышел в высшую лигу, но не справился из-за финансовых проблем и продал большую часть своих игроков. Нет страха, что и вас может ждать похожая участь?
Я думаю, нет. Если выбрана правильная стратегия и правильное виденье всей этой ситуации, то проблем быть не должно. В „Нымме Юнайтед“ очень сильный профессиональный подход. Клуб постоянно выпускает хороших игроков, поэтому финансирование будет всегда. В клубе отличная инфраструктура: есть свой хостел, где можно жить, своя столовая, тренажёрный зал, искусственное и настоящее поле, которая позволяет позвать сюда очень хороших игроков. Мне кажется, такие условия есть только у „Флоры“. Академия Марта Поома так устроена, что позвать сюда талантливых ребят при правильно составленном бюджете не составит проблем.
Какие цели на предстоящий сезон ставит перед собой клуб?
Главная цель- это усовершенствовать игру, понять профессионализм и развить определенных игроков. Цели выйти сразу в высшую лигу нет, эта задача на три года. Если все-таки выйдем в высшую лигу, то мы не откажемся играть.
Сыграло ли роль в вашем назначении то, что вы - один из главных футбольных экспертов ETV?
Я думаю, что нет. Март Поом связывался со мной летом, после того как узнал, что мы с Марко Савичем покидаем клуб. Я тогда отказал и попросил подождать до конца сезона. Потом, когда Март Поом познакомил меня поближе со своим проектом в конце октября, я понял, что это отличное место, где я буду востребован, а мои знания кому-то нужны. После разговоров со спонсорами и владельцем клуба я очень захотел прийти сюда. Мне очень приятно, что и Март Поом, и спонсоры пошли мне на встречу и приняли мои условия.
В 2021 году „Левадия“ под руководством Владимира Васильева и Марко Савича после семилетнего перерыва стала чемпионом Эстонии.