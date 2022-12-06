Владимир Васильев о назначении в клуб первой лиги: я не хотел уезжать за границу только ради отъезда за границу

Почему выбрали клуб 1-й лиги и были ли еще варианты?

Предложений было немного, например от клубов высшей лиги, и даже поступали предложения из-за границы. Но предложение от „Нымме Юнайтед“ было самое амбициозное. Для меня уровень лиги не столь принципиален в Эстонии, потому что „Нымме Юнайтед“ поставил перед собой высокие задачи, а амбиции спонсоров и владельца клуба очень высокие и совпадают с моими.

Я люблю работать в таком коллективе, где все горят желанием развиваться и становиться лучше. В этом клубе растет очень перспективная, хорошая молодежь, и у них всегда очень сильные воспитанники. В этом году шесть воспитанников клуба заняли первые места в голосовании лучшего игрока сезона. Я молодой амбициозный тренер, а они - достаточно молодой и амбициозный клуб, и вместе мы сможем друг другу помочь. Вместе мы сможем создать что-то очень новое и амбициозное.

А был соблазн уехать работать за границей?

Я говорил руководству клуба, что хочу уехать работать за границу, но не хочу уезжать только ради того, чтобы уехать. Это должен быть хороший проект, клуб, страна, где вся структура построена правильно. К сожалению, мне не поступало предложения из-за границы, которые могли бы свести меня с ума.

Конечно, любой игрок или тренер, хотели бы попробовать свои силы в другой стране. Да, благодаря „Левадии“ я получил огромный опыт, но уезжать только ради того, чтобы уехать, я не хочу. Я очень тщательно выбирал клуб, для меня очень важна инфраструктура в клубе. В „Нымме Юнайтед“ мне доверяют, и я чувствую себя как дома.

Ваше назначение в качестве главного тренера свидетельствует о том, что у клуба большие амбиции: высшая лига, еврокубки?

На сегодняшний день поставлена цель в течение трех лет выйти в высшую лигу. Нужно быть реалистами и смотреть на то, какая у нас будет собрана команда и насколько сильно мы сможем прогрессировать в предстоящем сезоне. Моя задача - в первую очередь наладить рисунок игры, развивать молодых игроков и проложить для них дорогу в высшую лигу.