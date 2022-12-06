Новости Эстонии
06.12.2022, 08:00

„Охотничье сообщество потрясено и возмущено“. Пассажирам парома открылась ужасающая картина

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Такая ужасающая картина открывалась 4 декабря на пароме Куйвасту-Виртсу.
Такая ужасающая картина открывалась 4 декабря на пароме Куйвасту-Виртсу.
ФОТО: pealtnägija foto | Saarte Jahimeeste Selts

„Стыд и позор тому, кто это сделал“, — пишет Эстонский союз охотников (EJS) на своем сайте. В воскресенье, 4 декабря, во второй половине дня пассажирам парома Куйвасту-Виртсу пришлось наблюдать окровавленную добычу охотника в прицепе одного из автомобилей.

Вчера на автопалубе парома Куйвасту-Виртсу можно было наблюдать автомобиль, в прицепе которого лежали неприкрытые туши диких животных. Одна из них была вся в крови, без головы и конечностей. Речь шла об охотничьей добыче, которая была необработана и не упакована должным образом, в результате ее могли увидеть все, кто был на пароме.

Осторожно, фото может шокировать!

„Мало того, что такая картина была видна всем и была как будто специально выставлена напоказ. Таким поступком было нарушено все возможное, особенно охотничья этика, — резюмирует союз. — Охотничье сообщество потрясено и возмущено“.

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