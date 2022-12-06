„Охотничье сообщество потрясено и возмущено“. Пассажирам парома открылась ужасающая картина

„Стыд и позор тому, кто это сделал“, — пишет Эстонский союз охотник ов (EJS) на своем сайте. В воскресенье, 4 декабря, во второй половине дня пассажирам парома Куйвасту-Виртсу пришлось наблюдать окровавленную добычу охотника в прицепе одного из автомобилей.

Вчера на автопалубе парома Куйвасту-Виртсу можно было наблюдать автомобиль, в прицепе которого лежали неприкрытые туши диких животных. Одна из них была вся в крови, без головы и конечностей. Речь шла об охотничьей добыче, которая была необработана и не упакована должным образом, в результате ее могли увидеть все, кто был на пароме.