„Кадыров – это шут. Если бы не Путин, то в лучшем случае Кадыров был бы сельским дурачком“. За что поплатился личный враг Кадырова?
Тумсо Абдурахманов – чеченский блогер, который в своих видео рассказывал о нарушениях прав человека в Чечне и других преступлениях местной власти. За это ему часто угрожали и даже покушались на его жизнь. Недавно Тумсо был расстрелян в Швеции. RusDelfi решил вспомнить, какие высказывания позволял себе блогер в адрес властей Чечни и лично Рамзана Кадырова.
Тумсо Абдурахманов родился в 1985 году в селе Большие Варанды Шатойского района Чечено-Ингушской АССР. Его отец был диссидентом и сидел в тюрьме по политическим статьям. Он был приговорен к смертной казни, но затем помилован. В итоге в колонии отбыл 18 лет, а умер, когда Тумсо было 15.
Один из братьев Тумсо скончался в тюрьме в 1996 году, где отбывал срок тоже за антисоветскую деятельность. Другого брата, по словам Тумсо, в 2001 году убили российские солдаты, пока тот находился у себя дома, а потом сожгли дом вместе с телом.
Активные фазы обеих чеченских войн Тумсо пережил в Назрани – город на юге России в составе Республики Ингушетии. Позже вернулся в Грозный, где окончил вуз и успел поработать на руководящих должностях.
В 2015 году Тумсо пришлось покинуть Чечню. Он утверждает, что причиной послужило давление на него со стороны дальнего родственника Рамзана Кадырова – Ислама Кадырова, занимавшего в то время пост руководителя администрации главы Чечни.
В каком-то смысле будущая деятельность Тумсо Абдурахманова была предопределена еще в детстве. Но только в эмиграции он пошел по стопам своей семьи и начал вести YouTube-канал, в котором критиковал руководство Чечни. „Самое тяжкое преступление в республике – это не терроризм, а открытое высказывание против власти Чечни. И я его совершил“, – рассказывал Тумсо в одном из интервью.
В 2019 году Тумсо спросили, кем, по его мнению, является Рамзан Кадыров. „Для меня он российский наместник в Чечне, предатель моего народа, тиран и преступник“ - был ответ.
Позднее его высказывания приобрели более язвительный характер. В интервью, которое Абдурахманов дал украинской телеведущей Наталье Мосейчук в этом году, он резко высказывался и в отношении интеллекта Рамзана Кадырова: „Кадыров – это шут. Если бы не Путин, который увидел в нем кровожадного тирана, то в лучшем случае Кадыров был бы сельским дурачком. Обделенный интеллектом, обделенный способностью к развитию в целом. У него нет интереса к развитию. Он до сих пор не может изъясняться ни на русском, ни на чеченском. Ему пишут текст огромными буквами на листке А4, так он даже его не может зачитать. Вся проблема в том, что он просто наделен властью“.
Тем не менее, в каких-то вещах Кадырову должно хватать когнитивных способностей, например, чтобы понять, кто стоит за убийством его отца – Ахмата Кадырова, считает блогер: „Это не та ситуация где нужно проводить расследования. За несколько месяцев до проведения парада (Ахмат Кадыров погиб из-за теракта во время торжества, посвященному Дню Победы - прим. ред.) стадион оцепляют российские войска. Туда не пускают никого без досмотра. Все рабочие обязательно проходят посты. И после этого происходит взрыв в том месте, где сидел Ахмат Кадыров. Не мог ни Басаев, ни все чеченское сопротивление – как бы нас не демонизировали – посадить Ахмата на мину. Это могло сделать только российское руководство. Понимает ли он? Прекрасно понимает. Но что он при этом чувствует, когда садится напротив Путина и смотрит на него влюбленным взглядом – я не знаю“.
Активно Тумсо Абдурахманов комментирует и высказывания Кадырова о войне в Украине: „Кадыров играет фрикового персонажа. Он, сидя на своем диване, уже неоднократно взял и Киев, и всю Украину. И Зеленского арестовал, а потом Януковича обратно вернул. А совсем недавно он уже даже на Польшу напал.“
Под разнос попадали и так называемые „кадыровцы“ – личная гвардия Рамзана Кадырова, чьи видео в Тик-Токе стали притчей во языцех: „Как правило, все те, кого побеждают кадыровцы в своих роликах, находятся где-то наверху, потому что стреляют они всегда вверх. Иногда даже украинские войска маскируются под светофоры, зачем иначе „кадыровцы“ их уничтожают?“
С особым удовольствием Тумсо Абдурахманов занимался обличительными видеороликами. В одном из таких он показывал, как министр информации и печати Чеченской Республики Ахмед Дудаев демонстрирует переписку со своим „шефом“ – так записан в телефоне Ахмеда Рамзан Кадыров. В этой переписке Ахмед Дудаев отправил запись Рамзану, где видно, как сын главы Чечни участвуют в боевых действиях в Украине. Однако эту же запись Рамзан Кадыров выложил в своем телеграм-канале. Там слышно, что на видео были наложены ответные звуки стрельбы. „Звание заслуженного долбоящера кадыровской пропаганды переходит от Чингиза Ахмадова к Ахмеду Дудаеву“, – не удерживается от злорадства чеченский разоблачитель.
В одном из последних роликов, опубликованных в YouTube, Тумсо Абдурахманов обращался лично к Рамзану Кадырову: „Кто те трусы, которые призывали всех на священную войну против России, а затем перешли на сторону России?“