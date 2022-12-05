„Кадыров – это шут. Если бы не Путин, то в лучшем случае Кадыров был бы сельским дурачком“. За что поплатился личный враг Кадырова?

Тумсо Абдурахманов родился в 1985 году в селе Большие Варанды Шатойского района Чечено-Ингушской АССР. Его отец был диссидентом и сидел в тюрьме по политическим статьям. Он был приговорен к смертной казни, но затем помилован. В итоге в колонии отбыл 18 лет, а умер, когда Тумсо было 15.

Один из братьев Тумсо скончался в тюрьме в 1996 году, где отбывал срок тоже за антисоветскую деятельность. Другого брата, по словам Тумсо, в 2001 году убили российские солдаты, пока тот находился у себя дома, а потом сожгли дом вместе с телом.

Активные фазы обеих чеченских войн Тумсо пережил в Назрани – город на юге России в составе Республики Ингушетии. Позже вернулся в Грозный, где окончил вуз и успел поработать на руководящих должностях.

В 2015 году Тумсо пришлось покинуть Чечню. Он утверждает, что причиной послужило давление на него со стороны дальнего родственника Рамзана Кадырова – Ислама Кадырова, занимавшего в то время пост руководителя администрации главы Чечни.

В каком-то смысле будущая деятельность Тумсо Абдурахманова была предопределена еще в детстве. Но только в эмиграции он пошел по стопам своей семьи и начал вести YouTube-канал, в котором критиковал руководство Чечни. „Самое тяжкое преступление в республике – это не терроризм, а открытое высказывание против власти Чечни. И я его совершил“, – рассказывал Тумсо в одном из интервью.

В 2019 году Тумсо спросили, кем, по его мнению, является Рамзан Кадыров. „Для меня он российский наместник в Чечне, предатель моего народа, тиран и преступник“ - был ответ.