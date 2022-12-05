Пропал в середине ноября: полиция просит помощи в поисках 46-летнего мужчины

По словам персонала, мужчина ушел из социального учреждения 14 ноября, и до сих пор у них нет информации, куда он направился и где может находиться.

Кайдо и раньше уходил из дома по уходу, неделями жил у друзей, а у социальных работников не было информации о том, где он находится и всё ли с ним в порядке.

И на сей раз социальные работники обратились в полицию с просьбой выяснить местонахождение их подопечного. Поиски Кайдо пока результатов не дали.

Мужчина невысокого роста, плотного телосложения. Покидая дом по уходу, он был одет в серую с капюшоном куртку и спортивные брюки с темными полосками.

Всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Кайдо, полиция просит позвонить по номеру 5235097 или написать по адресу электронной почты ivo.saarela@politsei.ee .