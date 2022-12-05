За рубежом
05.12.2022, 16:16

На территорию Молдовы упала ракета

 
Ракета. Фото: МВД Молдовы.
Ракета. Фото: МВД Молдовы.
ФОТО: Erakogu

Как сообщает МВД Молдовы, на приграничную с Украиной территорию упала ракета. О пострадавших не сообщается.

„Недавно недалеко от города Бричаны в саду была найдена ракета. Взрывоопасный предмет обнаружили пограничники, которые из-за сегодняшних российских бомбардировок работают в усиленном режиме“, - передает Министерство внутренних дел Молдовы.

Пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень внимания в районе. Местность оцеплена полицией, на место едут специализированные службы.

Город Бричаны находится на границе с Украиной. Сообщается об отключениях электроэнергии в Молдове из-за обстрела армией РФ Украинской инфраструктуры.

RusDelfi
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