Российскому оппозиционеру Илье Яшину светит 9 лет колонии

Уголовное дело на политика завели из-за стрима, где он рассказал о преступлениях российской армии в Буче.

Помимо лишения свободы в колонии общего режима сторона обвинения потребовала запретить политику четыре года пользоваться интернетом, пишет BBC.

Яшин обвиняется по п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти).

По версии обвинения, Яшин в ходе стрима в YouTube „утвердительно сообщил“ зрителям, что российские военные убивали мирных жителей украинской Бучи, и при этом пренебрежительно отзывался о действующей в России власти.

Яшин вину не признает. Перед началом процесса в Мещанском суде политик называл свое дело „совершенно пустым, позорным и за километр воняющим политикой“ и обещал превратить суд в „антивоенную трибуну“.