У Эстонии будет свой человек в Европейской федерации гимнастики

Фарид Гаибов (Азербайджан), переизбранный на второй срок, продолжит исполнять обязанности президента Европейской федерации гимнастики. Мишель Бутар (Франция), Том Тингволд (Норвегия) и Эдвард Колар (Словения) были избраны вице-президентами. Кинерет Цедеф (Израиль), Альваро Соуза (Португалия), Сольвейг Йонсдоттир (Исландия), Паоло Фризинг (Люксембург), Марта Паньини (Италия), Наталья Инно (Эстония) и Киаран Галлахер (Ирландия) - вошли в состав правления.

„Для меня это большая честь и признание. Представитель небольшой страны редко избирается с первого раза. Я с нетерпением жду начала работы с новыми коллегами в январе. Впереди ответственные годы и захватывающие испытания“, — сказала Наталья Инно.

Помимо президента и членов правления, европейская гимнастика получила новые технические комиссии из семи человек по всем дисциплинам. Срок полномочий правления и президента Европейской федерации гимнастики составляет три года.

Членами Европейской федерации гимнастики (European Gymnastics EG) являются федерации гимнастики 50 европейских стран, представляющие около 10 миллионов гимнастов, таким образом, являясь одной из крупнейших спортивных федераций в Европе. Задача федерации – продвигать европейскую гимнастику на всех уровнях. В конгрессе приняли участие 45 стран.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.









