ФОТО | В ласнамяэском парке ребенок на санках разбил голову о столб. Городу пришлось вмешаться

Местный житель описал Delfi, что в субботу вечером ребенок дошкольного возраста ехал на санках с горки и врезался в столб, в результате чего он разбил голову. На место прибыла скорая помощь и оказала пострадавшему первую помощь. Затем ребенка отвезли на осмотр в больницу.

Старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко сообщила, что управа знает о проблеме с фонарями. Так как все работы нужно заказывать заранее, то установка резиновых шин вокруг столбов была запланирована на понедельник. „К сожалению, пару недель назад мы не могли учитывать, что слой снега станет пригодным для езды на санках за пару дней до этого“, - констатировала она.

По заказу управы, вокруг нижней части столбов были установлены шины. Юрченко отмечает, что место в парке все же не является специально предназначенным для езды на санках, и кроме столбов рядом находятся пешеходные дорожки, поэтому взрослых и детей просят быть внимательными.