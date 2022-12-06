„Тревожная кнопка“: новая технология вызовет пожилому человеку помощь в критической ситуации

Предприятие Koduandur OÜ разработало программное обеспечение, позволяющее при помощи специального устройства, установленного дома у одинокого пожилого человека или у человека с особыми потребностями, определять, что с человеком случилось несчастье, но сам он вызвать помощь не может. Роль Viking Security AS заключается в том, чтобы реагировать и оказывать помощь попавшим в беду людям, как только устройство предприятия Koduandur OÜ обнаружит потенциальную опасность.

„Мы рады, что можем наделить пожилых горожан, людей с особыми потребностями, а также их близких чувством уверенности в том, что помощь всегда близко – даже, если люди не могут сами позвать на помощь. Город будет бесплатно предоставлять эту услугу нуждающимся, - сказала вице-мэр Бетина Бешкина. – Новая технология позволит эффективнее оказывать помощь в ситуациях, если наручное устройство человеку не подходит, либо когда человек в критической ситуации забудет им воспользоваться, или же если состояние здоровья не позволяет человеку вызвать помощь с помощью устройства. Технология также позволяет контактным лицам в режиме реального времени проверять, все ли в порядке с их близким человеком. Это особенно актуально, когда пожилой человек не отвечает на телефонные звонки“.

Домашний датчик собирает данные о бытовой среде человека (движение, температура, влажность воздуха), то есть сам человек не должен сообщать о том, что попал в беду. Кроме того, домашний датчик способен обнаружить нетипичное изменение температуры воздуха (слишком прохладное или чрезмерно теплое помещение). При этом сохраняется приватность - устройство не фотографирует, не снимает видео и не записывает звук.