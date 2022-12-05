Шахматистам из России и Беларуси разрешили выступать под флагом ФИДЕ до 1 января 2024 года

Все шахматисты, которые ранее были переведены под флаг ФИДЕ продолжают играть под флагом ФИДЕ, если они не направят запрос на возвращение под флаг России, Беларуси или другой федерации. На сайте организации отмечается, что это постановление вступит в силу 15 декабря. Более того, шахматист может воспользоваться переходом под флаг ФИДЕ лишь один раз.