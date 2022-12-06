Неожиданная истина: компания Fermi Energia может и не построить АЭС в Эстонии

Хотя Fermi Energia позиционирует себя как (единственно) возможное предприятие, которое построит в Эстонии атомную электростанцию, утверждать это однозначно фирма не вправе, так как решения ни о строительстве АЭС, ни о том, кто будет строить, еще не принято. Об этом изданию Maaleht сообщила советник канцлера Министерства окружающей среды Реэлика Руннель. „Компания Fermi Energia не может рассчитывать на то, что ее ожидания непременно оправдаются“, - уточнила Руннель, согласившись ответить на вопросы Maaleht.