Жертвы пожара: в Харьюмаа в огне погибли куры

2 декабря в 20:00 поступило сообщение, что в деревне Таммику в волости Козе горит подсобное здание, в котором находятся овцы, кролики и куры. К моменту прибытия спасателей хозяева смогли сами потушить большие языки пламени.

Пожар окончательно был ликвидирован к 20:35. К сожалению, в пожаре погибли все 18 кур. Другим животным удалось спастись. Согласно первоначальной оценке, пожар мог начаться из-за системы отопления, но точная причина возгорания еще выясняется.

5 декабря в 06:20 поступило сообщение о пожаре в деревне Леммару в волости Ляэне-Харью. Когда спасатели прибыли на место, гараж горел открытым пламенем, что угрожало также находящемуся рядом гаражу, где находились овцы и куры. Спасатели потушили пожар к 8:50. К счастью, животные не пострадали. Причина возгорания выясняется.