За рубежом
05.12.2022, 13:35

Financial Times назвала Владимира Зеленского человеком года

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Middle East News - December 2, 2022
Middle East News - December 2, 2022
ФОТО: President Of Ukraine | ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии газеты Financial Times, пишет „Медуза“.

Как отмечает издание, 44-летний украинский лидер „вошел в историю благодаря своим выдающимися лидерским качествам и силе духа“. „Зеленский стал воплощением мужества и стойкости народа Украины“, — пишет Financial Times.

В статье, посвященной Зеленскому, издание отмечает решение президента Украины остаться в Киеве после начала полномасштабного российского вторжения. Financial Times называет его „знаменосцем либеральной демократии в глобальной борьбе с авторитаризмом“, а также полной противоположностью президента РФ Владимира Путина, „чья одержимость к возрождению империи стоила десятков, если не сотен тысяч человеческих жизней“.

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