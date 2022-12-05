Financial Times назвала Владимира Зеленского человеком года

Как отмечает издание, 44-летний украинский лидер „вошел в историю благодаря своим выдающимися лидерским качествам и силе духа“. „Зеленский стал воплощением мужества и стойкости народа Украины“, — пишет Financial Times.

В статье, посвященной Зеленскому, издание отмечает решение президента Украины остаться в Киеве после начала полномасштабного российского вторжения. Financial Times называет его „знаменосцем либеральной демократии в глобальной борьбе с авторитаризмом“, а также полной противоположностью президента РФ Владимира Путина, „чья одержимость к возрождению империи стоила десятков, если не сотен тысяч человеческих жизней“.