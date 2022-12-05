Мбаппе: я не против журналистов, штраф в €10 200 за отказ от интервью заплачу сам
Французский футболист Килиан Мбаппе лично оплатит штраф за неявку на интервью после того, как на чемпионате мира несколько раз признавался лучшим игроком матча.
На нынешнем турнире в Катаре Мбаппе трижды признавали лучшим игроком матчей. Француз получал приз после первого тура с Австралией (4:1), после второго тура с Данией (2:1), а также после матча 1/8 финала с Польшей (3:1).
После игр с Австралией и Данией 23-летний футболист сборной Франции не явился на обязательное послематчевое интервью. Причина в том, что вручение приза игроку матча спонсируется компанией Budweiser, а Килиан не хочет рекламировать марку алкогольного напитка.
После первого отказа Мбаппе от интервью Федерация футбола Франции получила устное предупреждение. Во втором случае FFF оштрафовали на 10 200 евро.
После игры с Польшей форвард „ПСЖ„ пообещал оплатить штраф: „Федерация не должна платить за личные решения“.
После победы французов над Польшей в 1/8 финала (Мбаппе забил два гола) форвард впервые дал интервью на ЧМ-2022„, сообщает Sports.ru.
„Я знаю, что люди задавались вопросом, почему я не высказываюсь. Но я хочу сказать всем присутствующим: ничего против журналистов не имею, как и против других людей. Мне просто всегда нужно сохранять стопроцентную концентрацию на турнире и не расходовать энергию на другие дела. Вот почему я не хотел выходить к прессе.
Конечно, этот чемпионат мира – моя страсть, это турнир моей мечты. Я выстроил подготовку к сезону так, чтобы и физически, и морально быть готовым к этому чемпионату. Я хотел приехать готовым, и пока все идет хорошо, но мы еще далеки от цели, которую мы перед собой поставили, которую я перед собой поставил. Цель – победить“, – заявил Мбаппе.
На ЧМ-2022 у него 5 голов и 2 результативные передачи в 4 играх. Мбаппе лидирует в гонке снайперов турнира, а также по системе „гол+пас“.
Всего в активе 23-летнего Мбаппе 9 мячей на чемпионатах мира. До 24 лет никто быстрее него столько не забивал. Предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Пеле – 7 мячей до 24-летия. Ранее самым молодым футболистом с 8 мячами на ЧМ был португалец Эйсебио (24 года и 182 дня).
До рекорда Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира Мбаппе остается 7 мячей. По голам на ЧМ француз уже обогнал Криштиану Роналду (8) и сравнялся с Лионелем Месси (9). Среди действующих игроков больше только у немца Томаса Мюллера (10).
На клубном уровне в этом сезоне форвард „ПСЖ“ забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за парижан во всех турнирах.