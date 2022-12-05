Мбаппе: я не против журналистов, штраф в €10 200 за отказ от интервью заплачу сам

На нынешнем турнире в Катаре Мбаппе трижды признавали лучшим игроком матчей. Француз получал приз после первого тура с Австралией (4:1), после второго тура с Данией (2:1), а также после матча 1/8 финала с Польшей (3:1).

После игр с Австралией и Данией 23-летний футболист сборной Франции не явился на обязательное послематчевое интервью. Причина в том, что вручение приза игроку матча спонсируется компанией Budweiser, а Килиан не хочет рекламировать марку алкогольного напитка.

После первого отказа Мбаппе от интервью Федерация футбола Франции получила устное предупреждение. Во втором случае FFF оштрафовали на 10 200 евро.

После игры с Польшей форвард „ПСЖ„ пообещал оплатить штраф: „Федерация не должна платить за личные решения“.

После победы французов над Польшей в 1/8 финала (Мбаппе забил два гола) форвард впервые дал интервью на ЧМ-2022„, сообщает Sports.ru.

„Я знаю, что люди задавались вопросом, почему я не высказываюсь. Но я хочу сказать всем присутствующим: ничего против журналистов не имею, как и против других людей. Мне просто всегда нужно сохранять стопроцентную концентрацию на турнире и не расходовать энергию на другие дела. Вот почему я не хотел выходить к прессе.

Конечно, этот чемпионат мира – моя страсть, это турнир моей мечты. Я выстроил подготовку к сезону так, чтобы и физически, и морально быть готовым к этому чемпионату. Я хотел приехать готовым, и пока все идет хорошо, но мы еще далеки от цели, которую мы перед собой поставили, которую я перед собой поставил. Цель – победить“, – заявил Мбаппе.

На ЧМ-2022 у него 5 голов и 2 результативные передачи в 4 играх. Мбаппе лидирует в гонке снайперов турнира, а также по системе „гол+пас“.

Всего в активе 23-летнего Мбаппе 9 мячей на чемпионатах мира. До 24 лет никто быстрее него столько не забивал. Предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Пеле – 7 мячей до 24-летия. Ранее самым молодым футболистом с 8 мячами на ЧМ был португалец Эйсебио (24 года и 182 дня).