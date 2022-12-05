ВИДЕО | Мячи на ЧМ в Катаре настолько технологичны, что их приходится заряжать, как телефоны

Высокотехнологичные футбольные мячи „Al Rihla“ от Adidas, что в переводе с арабского означает „путешествие“, имеют внутри 14-граммовый датчик, который измеряет скорость и направление, а также позволяет VAR отслеживать его и определять офсайд. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 6 часов активного использования или на 18 дней бездействия.

На протяжении всего чемпионата мира эта новая технология работает в тандеме с системой Hawk-Eye, которая уже используется в теннисе. Двенадцать камер Hawk-Eye, разбросанных по всему стадиону, отслеживают как мяч, так и всех игроков на поле со скоростью 50 раз в секунду. Только у игроков отслеживается 29 точек на теле. Когда данные из обеих систем объединяются, технология становится мощным ресурсом для принятия решений.



Совсем недавно технология помогла разрешить напряженную ситуация с голом в ворот Уругвая. Изначально считалось, что его автором был Криштиану Роналду, но после анализа данных гол „отдали“ Бруну Фернандешу.

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