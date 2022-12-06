РЕПОРТАЖ | Зимние катания на Певческом поле: на свой страх и риск?

„А что страшного, все же катаются“

Воскресенье, ближе к обеду. На санках разных форм и расцветок родители везут детей к самому излюбленному спуску. Малыши радостно пищат, предвкушая веселые гонки.

На склоне уже вовсю катаются дети разных возрастов. Те, кто помладше, съезжают справа от сцены — здесь уклон поменьше, скорость не такая высокая, как по центру. Двух-трехлетки здесь с двум родителями: один отпускает, второй ловит внизу. На этой части горы малыши спокойно доезжают до конца спуска. Чего не скажешь про центральную часть: тут разгон берут девочки и мальчики постарше.

Мама усаживает погодок на санки, при этом серьезно наставляет старшего крепко держать младшего. Сильно толкает, и дети с визгами летят со склона. Почти в самом низу санки на скорости валятся на бок. Старший смеется, младший — громко рыдает. От увиденного на долю секунды захватает дух.