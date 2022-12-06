РЕПОРТАЖ | Зимние катания на Певческом поле: на свой страх и риск?
В выходные дни на заснеженном склоне Певческого поля всегда многолюдно. Именно сюда съезжаются со всего Таллинна весело покататься на санках с крутой горы как дети, так и взрослые. Только можно и безопасно ли делать это в таком месте? Разбирался RusDelfi.
„А что страшного, все же катаются“
Воскресенье, ближе к обеду. На санках разных форм и расцветок родители везут детей к самому излюбленному спуску. Малыши радостно пищат, предвкушая веселые гонки.
На склоне уже вовсю катаются дети разных возрастов. Те, кто помладше, съезжают справа от сцены — здесь уклон поменьше, скорость не такая высокая, как по центру. Двух-трехлетки здесь с двум родителями: один отпускает, второй ловит внизу. На этой части горы малыши спокойно доезжают до конца спуска. Чего не скажешь про центральную часть: тут разгон берут девочки и мальчики постарше.