Футболист покинул сборную Англии на ЧМ из-за ограбления дома

Нападающий Рахим Стерлинг покинул сборную Англии по футболу из-за ограбления дома в Лондоне. Об этом сообщают The Telegraph и The Times со ссылкой на представителя игрока.



Футболист отправился в Великобританию перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Сенегала (3:0). В пресс-службе сборной не стали уточнять причину, отметив лишь, что игрок пропустил игру по семейным обстоятельствам.



В то же время главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт подтвердил, что форвард вернулся в Англию. „Он уехал домой. На данный момент очевидно, что приоритет для него — быть со своей семьей, — отметил Саутгейт. — Мы поддерживаем его решение и предоставим ему столько времени, сколько потребуется“.