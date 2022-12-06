Нужные лекарства отсутствуют. В аптеках пропал сироп ибупрофена — жаропонижающее для детей

Когда в ноябре Кадри (им известно редакции) обратилась в аптеку, чтобы выкупить противозачаточные таблетки сразу по нескольким рецептам, провизор одобрила ее действия. „Правильно поступаете, сейчас с поставками многих лекарств наблюдаются перебои“, - сказала сотрудница аптеки. На самом деле проблемы с поставками лекарственных средств возникли не сейчас, они наблюдаются уже несколько лет. И решить эту проблему непросто.

В этом году Департаменту лекарств почти 300 раз сообщали о перебоях с поставками. „Это примерно на 30% больше, чем в прошлом году, правда, меньше, чем в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса наблюдались перебои с поставками одновременно многих лекартсв“, - сказал заведующий бюро по надзору за ввозом и вывозом Департамента лекарств Марко Тийслер. И хотя пик пандемии коронавируса остался позади, проблемы с поставками продолжаются.