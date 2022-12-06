06.12.2022, 08:20
Нужные лекарства отсутствуют. В аптеках пропал сироп ибупрофена — жаропонижающее для детей(3)
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„Защищающим интересы пациентов организациям пора уже на митинги выходить“, - считает доктор Арго Лятт. В сложившейся с поставками лекарств ситуации разбиралось издание Eesti Päeavaleht.
Когда в ноябре Кадри (им известно редакции) обратилась в аптеку, чтобы выкупить противозачаточные таблетки сразу по нескольким рецептам, провизор одобрила ее действия. „Правильно поступаете, сейчас с поставками многих лекарств наблюдаются перебои“, - сказала сотрудница аптеки. На самом деле проблемы с поставками лекарственных средств возникли не сейчас, они наблюдаются уже несколько лет. И решить эту проблему непросто.