Сломит ли экономику РФ эмбарго ЕС на российскую нефть?

С точки зрения ЕС, в 2021 году Россия была его крупнейшим поставщиком нефти, ее доля на рынке составляла 26 процентов. Однако уже несколько месяцев спустя, во втором квартале 2022 года она сократилась до 16,7 процента, согласно данным статистического агентства Eurostat. И хотя РФ по-прежнему остается главным поставщиком нефти в Евросоюз, за последние месяцы выросли доли других поставщиков - США, Анголы, Саудовской Аравии, Бразилии и Великобритании, а разрыв между Россией и Соединенными Штатами сократился.

Больше того, нефтяное эмбарго - это „удар по главным экономическим и геополитическим интересам Владимира Путина“, считает эксперт по энергетической политике аналитического центра Bruegel в Брюсселе Симоне Тальяпьетра. Он напоминает, что Россия уже лишилась части своих энергетических доходов, прекратив поставлять в ЕС газ. „Эти доходы ушли из России навсегда и ей будет трудно их восполнить. Крайне сложно сменить европейский рынок газа на азиатский по простой причине отсутствия инфраструктуры - газопроводов, - говорит эксперт. - И на этом фоне нефтяное эмбарго становится еще важнее, потому что существенные доходы РФ от нефти позволяют ей финансировать войну в Украине“.

Еще в 2021 году страны Евросоюза выкупили почти половину (47 процентов) от всего экспортного объема российской нефти. В физическом выражении это 108,1 млн тонн на 50,9 млрд долларов - таковы данные российской Федеральной таможенной службы. „ЕС как крупнейшего импортера российской нефти нелегко заменить, - говорит аналитик Центра европейской политики (EPC) Филипп Лаусберг. - Москве будет трудно быстро найти новых покупателей. Возможно, странам, которые уже приобретают дополнительные объемы нефти у России, - среди них Турция и Китай - и не понадобится еще больше нефти“.

5 декабря вступает в силу очередная штрафная мера Европейского Союза в отношении России из-за ее вторжения в Украину: эмбарго на нефть. Запрет распространяется на морские поставки, в то время как нефтепровод „Дружба“ под него не подпадает - Венгрия, Словакия и Чехия временно продолжат им пользоваться. Таким образом, объем российской нефти, поставляемой в ЕС, в одночасье снизится на 90 процентов.

Евросоюз активно заключает контракты с другими нефтедобывающими странами, поэтому проблемы с нефтью эксперты не видят. Продавцов достаточно, кроме того, „черное золото“ проще транспортировать в Европу с других континентов, чем газ. Дефицита не будет, уверен Филипп Лаусберг.

Эта мера была принята Евросоюзом еще 3 июня в рамках шестого пакета санкций: в него вошло отложенное частичное эмбарго на поставки не только нефти, но и нефтепродуктов из России. Запрет на поставки нефтепродуктов вступит в силу еще позже - 5 февраля 2023 года.

Ограничение цены на российскую нефть

Помимо эмбарго Евросоюза на нефть, 5 декабря вступает в силу и штрафной инструмент G7 - потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель.

По разным оценкам, себестоимость нефтедобычи в России составляет от 20 до 40 долларов за баррель. Нефть российской марки Urals колеблется на уровне около 60-65 долларов за баррель. На первый взгляд, потолок цен в 60 долларов за баррель не сыграет большой роли, но Симоне Тальяпьетра призывает смотреть на это шире. „Необходимо рассматривать эту меру как систему, при помощи которой можно стратегически повышать давление на Россию, понижая ценовой потолок“, - говорит он, подчеркивая, что потолок цен эффективен тем, что устанавливается не навсегда, а может регулироваться в зависимости от ситуации.

Решение о ценовом потолке далось странам ЕС ценой долгих недель бесплодных дискуссий. Польша до последнего сопротивлялась уровню выше 30 долларов за баррель, потому что считала все остальное слишком комфортным для России, однако вечером 2 декабря мера все же была согласована.