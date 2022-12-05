Новая цена универсальной услуги электроснабжения до сих пор не согласована

В конце октября Enefit Power подала в Департамент конкуренции заявку на изменение универсальной цены электроэнергии, однако процедура затянулась и длится уже больше месяца, сообщила в воскресенье „Актуальная камера“.

На данный момент потребители получают электроэнергию по старой цене, установленной с октября - чуть более 19 центов за киловатт-час. По словам главы Enefit Power Андреса Вайнола, эта цена не покрывает полностью все затраты на производство и ее необходимо повысить.

Однако в антимонопольном ведомстве говорят, что процесс затянулся из-за отсутствия необходимой информации. Например, какой должна быть норма прибыли Enefit Power, и как следует распределять предварительно проданные объемы.

Министр финансов Аннели Аккерман не собирается вмешиваться в спор между двумя сторонами и влиять на ценообразование. „Я думаю, что цена будет где-то под 20 центов за киловатт-час“, - предположила она.

Поскольку универсальная услуга теперь распространяется и на местные самоуправления, у Enefit Power может не хватить производственной мощности для удовлетворения потребностей потребителей. В этом случае компании придется приобрести больше электроэнергии на рынке по биржевой цене, и тогда, по словам Аккерман, в конечном итоге убытки будут нести налогоплательщики.