05.12.2022, 08:34
Бывший тренер сборной Эстонии и „Левадии“ возглавил клуб первой лиги
ФОТО: | Delfi Meedia
Клуб эстонской первой лиги „Нымме Юнайтед“ объявил, что Владимир Васильев станет главным тренером основной команды.
34-летний Васильев имеет тренерскую лицензию УЕФА PRO и ранее работал ассистентом и главным тренером „Левадии“, а также ассистентом тренера сборной Эстонии.
С начала 2021 года и до июля 2022 года Васильев работал в тандеме с сербским специалистом Марко Савичем. Тандем приводил „Левадию“ к победе в чемпионате и Кубке Эстонии (2021), а так же в Суперкубке страны (2022).
Основную команду „Нымме Юнайтед“ ранее тренировал Мартин Класен, под руководством которого они поднялись из второй лиги в первую лигу. Класен продолжит работу в клубе в качестве главного тренера юношеской команды 2008 года рождения, сообщает „Нымме Юнайтед“.