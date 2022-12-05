СЕГОДНЯ | ЧМ-2022: Смогут ли азиатские сборные преподнести еще одну сенсацию?

Сегодня определятся еще два четвертьфиналиста чемпионата мира-2022 в Катаре. Плей-офф продолжится матчами Япония - Хорватия и Бразилия - Корея.

На стадионе „Аль Джануб“ встретятся сборные Японии и Хорватии. Начало матча в 17:00.

Сборная Японии сотворила одну из главных сенсаций нынешнего ЧМ в Катаре, обыграв в своей группе Германию (2:1) и Испанию (2:1) и выйдя в плей-офф с первого места. Для Японии это уже второй выход в плей-офф подряд. На прошлом ЧМ в России в 1/8 финала они проиграли Бельгии. Одним из главных героев такой сенсации стал нападающий Рицу Доан, который дважды выходил на замену в матчах с Испанией и Германией и забил два мяча.

Вице-чемпионы мира 2018 года сборная Хорватии вышла в плей-офф со второго места. Хорваты сыграли вничью 0:0 с Марокко и с Бельгией, а забить смогли только Канаде, обыграв их со счетом 4:1. У Хорватии одна из самых возрастных и опытных сборных на нынешнем чемпионате мира (27,4 года), где сразу восьми игрокам за 30. Это может стать проблемой в игре против японских футболистов, которые находятся в отличной физической форме.

На стадионе „974“ между собой сыграют сборные Бразилии и Южной Кореи. Начало матча в 21:00.

Главный фаворит турнира - сборная Бразилии уверенно вышла в плей-офф, обыграв всухую Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0). В последнем туре, который уже ничего не решал, полурезервный состав Бразилии проиграл Камеруну (0:1). В предстоящей встрече в строй вернется Неймар. Впрочем, Бразилия располагает таким звёздным набором игроков, что может поберечь Неймара и для более важных игр. Невыход Бразилии в четвертьфинал станет сенсацией.